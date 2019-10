Europarlament chce štedrejší rozpočet EÚ na rok 2020 ako eurokomisia

Brusel/Štrasburg 23. októbra (TASR) - Európsky parlament (EP) v stredu schválil svoju vyjednávaciu pozíciu k budúcoročnému rozpočtu EÚ. Podľa europoslancov ide o pevný východiskový bod pre spustenie novej generácie programov a politík Európskej únie.



Uznesenie, za ktoré hlasovalo 529 poslancov, 130 bolo proti a 43 sa zdržalo hlasovania, upozorňuje, že rozpočet na rok 2020 je pre Úniu poslednou príležitosťou, aby sa priblížila k splneniu politických záväzkov stanovených na roky 2013 - 2020 vrátane plnenia cieľov v oblasti klímy. Budúcoročný rozpočet by mal zároveň predznamenať priority dlhodobého rozpočtu Únie na roky 2021 - 2027, známeho aj ako Viacročný finančný rámec (VFR).



EP v porovnaní s pôvodným návrhom z dielne Európskej komisie (EK) požaduje zvýšenie plánovaných výdavkov na opatrenia v oblasti klímy o dve miliardy eur. Poslanci tiež požadujú zvýšenie prostriedkov určených na podporu zamestnanosti mladých ľudí o 363 miliónov eur a na mobilitu v rámci programu Erasmus+ o 123 miliónov eur. Viac financií by sa podľa poslancov malo vynaložiť aj na podporu malých a stredných podnikov, digitalizáciu, opatrenia v oblasti migrácie a zahraničnú politiku EÚ vrátane rozvojovej a humanitárnej pomoci.



Rozpočet schválený EP počíta so záväzkami na úrovni 171 miliárd eur (nárast o približne 2,7 miliardy eur v porovnaní s návrhom EK). Ide o sumu, ku ktorej vynaloženiu sa EÚ zaviaže na budúci rok, avšak realizácia samotných investícií môže prebiehať aj v ďalších rokoch, pretože financovanie mnohých projektov a programov je viacročné.



V oblasti platobných rozpočtových prostriedkov počíta rozpočet so sumou 159 miliárd eur (platby realizované iba v roku 2020). Týka sa projektov a programov, ktoré sa začali skôr a ich financovanie bude prebiehať aj na budúci rok, ako aj tých, ktoré sa spustia a budú financované až na budúci rok.



"Hlasovanie o rozpočte na rok 2020 je dôkazom jednotného frontu Európskeho parlamentu a vzájomného porozumenia jednotlivých poslaneckých klubov: ambiciózne klimatické ciele a ochrana životného prostredia môžu ísť ruka v ruke s programami zameranými na tvorbu pracovných miest, podporu výskumu a rozvoja a zvyšovanie konkurencieschopnosti," opísala situáciu spravodajkyňa všeobecného rozpočtu EÚ na rok 2020, nemecká europoslankyňa Monika Hohlmeierová.



Po stredajšom hlasovaní v Štrasburgu začne plynúť trojtýždňové zmierovacie obdobie medzi EP a Radou EÚ (členské štáty), v rámci ktorého by mali vyjednávači oboch inštitúcií dosiahnuť dohodu na konečnej verzii budúcoročného rozpočtu. Tú by mohli europoslanci schváliť počas plenárneho zasadnutia EP v dňoch 25. - 28. novembra. Ak sa europoslancom a ministrom nepodarí dospieť k dohode, Európska komisia bude nútená predložiť nový návrh budúcoročného rozpočtu.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)