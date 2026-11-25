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Europarlament definitívne schválil ročný rozpočet EÚ na rok 2027
Suma vyčlenená na splácanie dlhu z úveru na podporu Ukrajiny je stanovená na 650 miliónov eur v súlade s návrhom eurokomisie.
Autor TASR
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Brusel/Štrasburg 25. novembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu definitívne schválili budúcoročný rozpočet EÚ a posledný ročný rozpočet rozpočtového rámca EÚ na roky 2021 - 2027. Informuje o tom spravodajca TASR.
Europoslanci schválili dohodu z 11. novembra medzi EP a vládami členských štátov, že celková úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov (právne prísľuby platieb v tom istom roku alebo neskôr) bude 199,7 miliardy eur a skutočné platby vyplatené príjemcom budú vo výške 211,5 miliardy eur.
V rámci viazaných rozpočtových prostriedkov sa rozpočet na rok 2027 stanovuje na 0,99 % hrubého národného dôchodku EÚ.
Parlament presadil dodatočných 300 miliónov eur na svoje priority v porovnaní s návrhom Európskej komisie, čím sa zvýšili investície do výskumu, dopravných a energetických sietí, programu Erasmus+, civilnej ochrany, riadenia hraníc, vojenskej mobility, susedstva EÚ a humanitárnej pomoci. Dohoda zahŕňa aj silnejšie kybernetické a bezpečnostné kapacity pre inštitúcie a delegácie EÚ.
Medzi kľúčové zvýšenia v porovnaní s návrhom eurokomisie patrí 39 miliónov eur pre južné a východné susedstvo EÚ, 30 miliónov eur na humanitárnu pomoc a 30 miliónov eur na správu hraníc a migráciu.
Europoslanci zabezpečili aj viac financií pre výskum prostredníctvom programu Horizont Európa (dodatočných 21,5 milióna eur) a pre dopravné a energetické siete (viac o 22,5 milióna eur). V oblasti vzdelávania dostane program Erasmus+ dodatočných 14 miliónov eur a mechanizmus civilnej ochrany je posilnený o 13,5 milióna eur. Ďalšie zvýšenia podporujú vojenskú mobilitu (10 miliónov eur) a opatrenia v oblasti klímy a životného prostredia (10 miliónov eur).
Náklady na prekročenie plánu Európa budúcej generácie (NGEU) vo výške 4,9 miliardy eur sa majú riešiť podľa predtým dohodnutej dohody prostredníctvom „kaskádového mechanizmu“. Suma vyčlenená na splácanie dlhu z úveru na podporu Ukrajiny je stanovená na 650 miliónov eur v súlade s návrhom eurokomisie.
Parlament, Rada EÚ a eurokomisia v spoločnom vyhlásení pripustili možnosť pokryť náklady na obsluhu dlhu z úveru prostredníctvom využitia osobitného nástroja „Úver na podporu Ukrajiny“ v roku 2027.
Za rozpočet na rok 2027 zahlasovalo 406 poslancov, 184 bolo proti a 69 sa zdržalo hlasovania. Ministri členských krajín dohodu o budúcoročnom rozpočte Únie schválili v pondelok (23. 11.).
EP pripomenul, že viac ako 93 % eurorozpočtu smeruje priamo do programov EÚ. Ročný rozpočet EÚ, ktorý slúži 27 krajinám a 450 miliónom Európanov, je pomerne malý - v období rokov 2021 až 2027 dosahuje v priemere 160 až 200 miliárd eur ročne. Je to porovnateľné so štátnym rozpočtom Poľska s 39 miliónmi obyvateľov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Europoslanci schválili dohodu z 11. novembra medzi EP a vládami členských štátov, že celková úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov (právne prísľuby platieb v tom istom roku alebo neskôr) bude 199,7 miliardy eur a skutočné platby vyplatené príjemcom budú vo výške 211,5 miliardy eur.
V rámci viazaných rozpočtových prostriedkov sa rozpočet na rok 2027 stanovuje na 0,99 % hrubého národného dôchodku EÚ.
Parlament presadil dodatočných 300 miliónov eur na svoje priority v porovnaní s návrhom Európskej komisie, čím sa zvýšili investície do výskumu, dopravných a energetických sietí, programu Erasmus+, civilnej ochrany, riadenia hraníc, vojenskej mobility, susedstva EÚ a humanitárnej pomoci. Dohoda zahŕňa aj silnejšie kybernetické a bezpečnostné kapacity pre inštitúcie a delegácie EÚ.
Medzi kľúčové zvýšenia v porovnaní s návrhom eurokomisie patrí 39 miliónov eur pre južné a východné susedstvo EÚ, 30 miliónov eur na humanitárnu pomoc a 30 miliónov eur na správu hraníc a migráciu.
Europoslanci zabezpečili aj viac financií pre výskum prostredníctvom programu Horizont Európa (dodatočných 21,5 milióna eur) a pre dopravné a energetické siete (viac o 22,5 milióna eur). V oblasti vzdelávania dostane program Erasmus+ dodatočných 14 miliónov eur a mechanizmus civilnej ochrany je posilnený o 13,5 milióna eur. Ďalšie zvýšenia podporujú vojenskú mobilitu (10 miliónov eur) a opatrenia v oblasti klímy a životného prostredia (10 miliónov eur).
Náklady na prekročenie plánu Európa budúcej generácie (NGEU) vo výške 4,9 miliardy eur sa majú riešiť podľa predtým dohodnutej dohody prostredníctvom „kaskádového mechanizmu“. Suma vyčlenená na splácanie dlhu z úveru na podporu Ukrajiny je stanovená na 650 miliónov eur v súlade s návrhom eurokomisie.
Parlament, Rada EÚ a eurokomisia v spoločnom vyhlásení pripustili možnosť pokryť náklady na obsluhu dlhu z úveru prostredníctvom využitia osobitného nástroja „Úver na podporu Ukrajiny“ v roku 2027.
Za rozpočet na rok 2027 zahlasovalo 406 poslancov, 184 bolo proti a 69 sa zdržalo hlasovania. Ministri členských krajín dohodu o budúcoročnom rozpočte Únie schválili v pondelok (23. 11.).
EP pripomenul, že viac ako 93 % eurorozpočtu smeruje priamo do programov EÚ. Ročný rozpočet EÚ, ktorý slúži 27 krajinám a 450 miliónom Európanov, je pomerne malý - v období rokov 2021 až 2027 dosahuje v priemere 160 až 200 miliárd eur ročne. Je to porovnateľné so štátnym rozpočtom Poľska s 39 miliónmi obyvateľov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)