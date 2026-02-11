< sekcia Ekonomika
Europarlament na samite zastupoval Hojsík, zdôraznil ceny energií
Podujatie, ktoré bolo načasované deň pred neformálnym samitom lídrov EÚ na zámku Alden Biesen, bolo venované signatárom takzvanej Antverpskej deklarácie.
Autor TASR
Brusel 11. februára (TASR) - Cieľom strategického stretnutia okolo 500 výkonných riaditeľov veľkých európskych priemyselných podnikov, podnikateľských skupín a zástupcov odborov s lídrami EÚ je zadefinovať cestu k opätovnému zvýšeniu konkurencieschopnosti európskeho priemyslu. Pre TASR to vyhlásil podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík (PS), ktorý bol poverený zastupovať na Európskom priemyselnom samite zákonodarný zbor EÚ.
Hojsík pripomenul, že podujatie sa konalo za účasti predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej, výkonných podpredsedov EK Stéphana Séjourného a Teresy Riberovej a eurokomisára Wopkeho Hoekstru. Na priemyselnom samite vystúpil aj belgický premiér Bart De Wever, nemecký kancelár Friedrich Merz, francúzsky prezident Emmanuel Macron, odchádzajúci holandský premiér Dick Schoof a rakúsky kancelár Christian Stocker.
Podujatie, ktoré bolo načasované deň pred neformálnym samitom lídrov EÚ na zámku Alden Biesen, bolo venované signatárom takzvanej Antverpskej deklarácie, ktorí zastupujú až 1300 európskych podnikov, združení a odborových organizácií.
„Bola prijatá výzva na oživenie európskej priemyselnej základne a zabezpečenie kvalitných pracovných miest,“ uviedol Hojsík, ktorý z poverenia predsedníčky EP Metsolovej reprezentoval túto inštitúciu na podujatí na najvyššej úrovni v Antverpách.
Podľa jeho slov signatári deklarácie vyzývajú európskych lídrov na prijatie urgentných opatrení v troch hlavných oblastiach: zníženie energetických a uhlíkových nákladov, podpora férových obchodných dohôd a lepší prístup k financovaniu a napokon aj na podporu pri nákupe európskych výrobkov.
„Dnešná výzva podčiarkuje podporu európskeho priemyslu pre smerovanie ku klimatickej neutralite, ktoré odštartoval Green Deal a v ktorom pokračuje zákon o čistom priemysle. EÚ chce prosperovať zo zelenej transformácie a silný európsky priemysel je k tomu kľúčový. Priemysel potrebuje v tomto úsilí jasnú podporu, nie hádzanie prekážok pod nohy,“ opísal situáciu Hojsík.
Slovenský europoslanec potrebu núdzových riešení pre európsky priemysel komentoval aj slovami, že stále vidieť, ako mnohé členské štáty EÚ hádžu polená pod nohy rozvoju zelených zdrojov energie, ako miliardy zo schémy emisných povoleniek (ETS) neprúdia na pomoc priemyslu a ľuďom pri dekarbonizácii a neznižujú tak ich náklady na energie.
„Pritom nižšie ceny energií sú kľúčové pre priemysel aj domácnosti. Drobenie jednotného trhu dodatočnými reguláciami zo strany členských štátov znamená de facto clá medzi krajinami EÚ až vo výške 44 percent na tovary a 100 percent na služby. Potrebujeme konečne skutočne jednotný trh. Absencia bankovej a investičnej únie znižuje prístup firiem ku kapitálu. A príliš často zabúdame na to, že nákup európskych výrobkov dáva prácu Európanom,“ odkázal Hojsík z Antverp.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
