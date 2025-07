Europarlament naznačil, aký by mal byť budúci dlhodobý rozpočet EÚ

Brusel/Štrasburg 9. júla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu v Štrasburgu zdôraznili, že politika súdržnosti a podpora poľnohospodárstva musia zostať silné a samostatné kapitoly v rámci budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ. Poslanci tým jasne naznačili pozíciu europarlamentu pre Európsku komisiu (EK), ktorá na budúci týždeň predloží návrh viacročného finančného rámca na roky 2028 - 2034, informuje spravodajca TASR.



Eurokomisár pre rozpočet Piotr Serafin v pléne EP europoslancom povedal, že sedemročný rozpočet EÚ sa musí modernizovať a zjednodušiť a treba diskutovať o nových zdrojoch príjmov, lebo od roku 2028 EÚ každoročne bude dávať približne 25 miliárd eur na splácanie úverov z nástroja EÚ budúcej generácie (NGEU). Podľa neho by tieto nové príjmy odľahčili tlak na štátne rozpočty a nevytvárali rozsiahle finančné záväzky.



Spoluspravodajca EP pre VFR, rumunský europoslanec Siegfried Murešan v tejto súvislosti vyhlásil, že hoci rozpočet musí reagovať na neočakávaný vývoj, musí tiež ponúkať istotu tým, ktorí investujú a udržiavajú hospodárstvo v chode, a tiež poľnohospodárom, študentom, výskumníkom a malým a stredným podnikom.



„Najvyššou prioritou EP je zachovanie identity a sily spoločnej poľnohospodárskej a kohéznej politiky. To zahŕňa samostatný rozpočet pre poľnohospodárov, samostatné právne základy pre kohéziu a poľnohospodárstvo a jasnú úlohu regiónov v kohéznej politike,“ vysvetlil. Podľa neho totiž nemožno hovoriť o bezpečnosti bez potravinovej bezpečnosti a nemožno mať konkurencieschopnú ekonomiku bez investičnej politiky. „Preto sú tradičné politiky, spoločná poľnohospodárska politika a kohézna politika dnes relevantnejšie ako kedykoľvek predtým,“ odkázal.



Murešan dodal, že EÚ musí zlepšiť aj svoju bezpečnosť a obranu, na ktoré v súčasnom VFR bolo vyčlenených iba 1,2 % HDP. Zdôraznil, že bezpečnosť, obrana a konkurencieschopnosť sú vzájomne prepojené oblasti.



Portugalská poslankyňa Carla Tavaresová ako ďalšia spoluspravodajkyňa pre VFR objasnila, že EP nevíta návrh eurokomisie, v ktorom každý členský štát má národný plán na riadenie programov.



„Neprijmeme VFR bez jasného, nezávislého a silného Európskeho sociálneho fondu,“ uviedla s odkazom na to, že EP nechce fragmentovať politiku súdržnosti, ktorá musí byť naďalej hlavným investičným nástrojom EÚ.



Počas rozpravy europoslanci požiadali EK, aby sa zamerala na modernizáciu a reformy, zabezpečila zjednodušenie a transparentnosť, znížila byrokraciu a trvala na efektívnosti a lepšom vynakladaní dostupných zdrojov. Zdôraznili, že dlhodobý rozpočet EÚ by mal byť schopný riešiť súčasné výzvy v poľnohospodárstve, čeliť migrácii, chrániť súdržnosť a posilniť rast bez toho, aby to poškodilo zamestnanosť a sociálne štandardy.



Mnohí poslanci požadovali zaviesť nové vlastné zdroje pre rozpočet EÚ a zvýšenie investícií vrátane súkromných do obrany, infraštruktúry a zelených a sociálnych cieľov. Podľa ich názoru by EK cez rozpočet mala posilniť boj proti chudobe a zmene klímy, podporovať vzdelávanie, zdravotníctvo a výskum a posilňovať inovácie, energetiku a digitálnu bezpečnosť.



Na prijatie dlhodobého rozpočtu EÚ bude potrebný súhlas väčšiny poslancov europarlamentu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)