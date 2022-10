Europarlament odobril aktualizáciu pravidiel o letiskových slotoch

Brusel/Štrasburg 6. októbra (TASR) - Európsky parlament (EP) s cieľom zohľadniť nárast letovej prevádzky po pandémii ochorenia COVID-19 odobril vo štvrtok aktualizáciu pravidiel týkajúcich sa prevádzkových intervalov leteckých spoločností (slotov), ponechal však niektoré výnimky zavedené počas pandémie.



Vzhľadom na oživenie dopytu po leteckej doprave europoslanci stanovili cestu k postupnému návratu k pravidlám "využi alebo strať" o prideľovaní prevádzkových intervalov na letiskách EÚ, ktoré boli pozastavené od marca 2020 do marca 2021 s cieľom reagovať na pandémiu koronavírusu. Nové pravidlá sa postupne obnovovali na nasledujúce sezóny v súvislosti s vývojom pandémie.



Za aktualizáciu pravidiel o letiskových slotoch zahlasovalo 457 poslancov, traja boli proti a traja sa hlasovania zdržali.



Podľa EP k 30. októbru 2022 by letecké spoločnosti museli využiť 75 % svojich plánovaných prevádzkových intervalov na vzlietnutia a pristátia (namiesto 80 % požadovaných pred pandémiou), aby si ich udržali aj v nasledujúcej sezóne. Od letnej sezóny 2023 bude zavedená štandardná požiadavka na využívanie prevádzkových intervalov na úrovni 80 %.



EP pripomenul údaje a analýzy spoločnosti Eurocontrol, podľa ktorých odhadované úrovne letovej prevádzky dosiahnu do konca októbra 83 % až 95 % úrovne spred pandémie koronavírusu.



Parlament schválil aj ďalšie výnimky, keď je odôvodnené nevyužívať prevádzkové intervaly, ako sú epidemiologické núdzové situácie, prírodné katastrofy alebo rozsiahle politické nepokoje s rušivým vplyvom na leteckú dopravu.



Európska komisia podľa EP tiež môže znížiť minimálnu mieru využívania prevádzkových intervalov, ak úroveň letovej prevádzky klesne pod 80 % (v porovnaní s údajmi z roku 2019) počas dvoch po sebe nasledujúcich týždňov v dôsledku ochorenia COVID-19, inej epidemiologickej situácie alebo v priamom dôsledku ruskej vojny proti Ukrajine.



Nové pravidlá umožňujú obnovenie leteckej prepojenosti medzi EÚ a Ukrajinou v čase, keď to bude možné, a to tak, že na úvod bude 16-týždňové obdobie obnovy, kým sa opäť začnú uplatňovať požiadavky na využívanie prevádzkových intervalov po opätovnom otvorení ukrajinského vzdušného priestoru.



Poslanci tieto opatrenia nastavili na dve plánovacie sezóny, a to od 30. októbra 2022 do 28. októbra 2023.



Po súhlase s novými pravidlami zo strany europarlamentu musí tieto pravidlá schváliť aj Rada EÚ (členské krajiny), aby mohli nadobudnúť účinnosť po ich zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)