Europarlament odobril reformu trhu s elektrinou v EÚ

Brusel 11. apríla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok schválili reformu trhu s elektrinou. Jej zásluhou bude trh Európskej únie (EÚ) s elektrinou stabilnejší, dostupnejší a udržateľnejší.



Za opatrenia, zahŕňajúce nariadenia a smernicu, na ktorých sa už poslanci dohodli s členskými štátmi, zahlasovalo 433 poslancov, 140 bolo proti a 15 sa zdržalo hlasovania. Ide o opatrenia, ktoré ochránia spotrebiteľov pred nestálymi cenami.



Poslanci zabezpečili, že spotrebitelia budú mať právo na prístup k zmluvám s pevnou alebo dynamickou cenou a dostanú všetky podstatné informácie k zmluve, ktorú podpíšu. Dodávatelia už nebudú môcť jednostranne meniť zmluvné podmienky.



Zákonodarcovia tiež zabezpečili, že krajiny EÚ môžu zakázať dodávateľom prerušiť dodávky elektriny zraniteľným odberateľom, a to aj počas sporov medzi dodávateľmi a odberateľmi.



Legislatíva stanovuje takzvané zmluvy o rozdiele alebo ekvivalentné schémy s rovnakými účinkami na podporu investícií do energie. Pri takejto zmluve orgán verejnej moci kompenzuje výrobcu energie, ak trhové ceny klesnú príliš prudko, ale inkasuje od neho platby, ak sú ceny príliš vysoké. Používanie tohto typu zmlúv bude povolené pri všetkých investíciách do novej výroby elektriny, či už z obnoviteľných zdrojov alebo z jadrovej energie.



Schválený text stanovuje mechanizmus na vyhlásenie krízy cien elektriny. V situácii veľmi vysokých cien a za určitých podmienok môže EÚ vyhlásiť regionálnu alebo celoeurópsku cenovú krízu elektriny, čo členským štátom umožní prijať dočasné opatrenia na stanovenie cien elektriny pre malé a stredné podniky a energeticky náročných priemyselných spotrebiteľov.



Spravodajca pre túto oblasť, španielsky europoslanec Nicolás González Casares v správe pre médiá uviedol, že táto reforma stavia občanov do popredia v navrhovanej štruktúre trhu s elektrinou. Text obsahuje opatrenia na ochranu občanov, najmä tých najzraniteľnejších, a na urýchlenie zavádzania obnoviteľných zdrojov energie.



"Parlament urobil krok vpred, pokiaľ ide o demokratizáciu energetiky a vytvoril návrh trhu, ktorý reaguje na zlyhania odhalené energetickou krízou. Všetci spotrebitelia vrátane mikropodnikov, malých a stredných podnikov budú mať prístup k dlhodobým, dostupným a stabilným cenám," vysvetlil poslanec.



Nové právne predpisy ešte musia formálne prijať aj ministri členských krajín (Rada EÚ), aby sa stali platným zákonom.



EP pripomenul, že ceny energií rastú od polovice roku 2021, spočiatku to bolo v kontexte hospodárskeho oživenia po pandémii nového koronavírusu a neskôr v dôsledku problémov s dodávkami plynu po začiatku vojny Ruska proti Ukrajine. Vysoké ceny plynu mali okamžitý vplyv na ceny elektriny, keďže sú navzájom prepojené podľa schémy, kde najdrahší zdroj energie - zvyčajne založený na fosílnych palivách, určuje celkovú cenu elektriny.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)