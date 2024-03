Europarlament podporuje opatrenia na zníženie emisií z cestnej dopravy

Brusel/Štrasburg 13. marca (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu v Štrasburgu odobrili nové pravidlá EÚ na zníženie emisií z osobných áut, dodávok, autobusov, nákladných áut a prívesov.



Za dohodu dosiahnutú s členskými štátmi (Rada EÚ) o nariadení Euro 7, čiže o typovom schvaľovaní a dohľade nad trhom motorových vozidiel, zahlasovalo 297 poslancov, 190 bolo proti a 37 sa zdržalo hlasovania.



V praxi to znamená, že vozidlá budú musieť spĺňať nové normy dlhšie, čím sa zabezpečí, že zostanú čistejšie počas celej životnosti.



Pre osobné automobily a dodávky budú zachované súčasné testovacie podmienky Euro 6 a emisné limity výfukových plynov. Pre autobusy a nákladné autá budú platiť prísnejšie limity pre výfukové emisie merané v laboratóriách a v reálnych jazdných podmienkach pri zachovaní súčasných testovacích podmienok Euro 6.



Prvýkrát budú normy EÚ zahŕňať aj limity emisií brzdných častíc (PM10) pre osobné automobily a dodávky a minimálne výkonnostné požiadavky na životnosť batérie v elektrických a hybridných automobiloch.



Pre každé vozidlo bude k dispozícii takzvaný "environmentálny pas vozidla", ktorý bude obsahovať informácie o jeho environmentálnych vlastnostiach v čase registrácie (limity emisií znečisťujúcich látok, emisie CO2, spotreba paliva a elektrickej energie, elektrický dojazd, životnosť batérie). Používatelia vozidiel budú mať takisto prístup k aktuálnym informáciám o spotrebe paliva, stave batérie, emisiách znečisťujúcich látok a ďalším relevantným informáciám generovaným palubnými systémami a monitormi.



Český europoslanec a spravodajca pre túto oblasť Alexandr Vondra pre médiá uviedol, že EP sa podarilo dosiahnuť rovnováhu medzi environmentálnymi cieľmi a životne dôležitými záujmami výrobcov.



"Chceme zabezpečiť cenovú dostupnosť nových menších áut so spaľovacími motormi pre domácich zákazníkov a zároveň umožniť automobilovému priemyslu pripraviť sa na očakávanú transformáciu odvetvia. Únia sa bude po novom zaoberať aj emisiami z bŕzd a pneumatík a zabezpečí, aby mali batérie vyššiu životnosť," vysvetlil.



Dohodu o nariadení Euro 7 pred vstupom do platnosti ešte musí formálne schváliť aj Rada EÚ.