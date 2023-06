EP požaduje ekologickejší európsky textilný a odevný priemysel

Brusel 1. júna (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok vyzvali Európsku komisiu (EK) a krajiny Európskej únie (EÚ), aby skoncovali s "rýchlou módou" a pomohli spotrebiteľom prijímať eticky zodpovednejšie a udržateľnejšie rozhodnutia v odevnom priemysle.



Za odporúčania pre stratégiu EÚ pre udržateľné a obehové textílie zahlasovalo 600 poslancov, 17 bolo proti a 16 sa zdržalo hlasovania.



Prijatý text požaduje, aby textilné výrobky predávané v EÚ boli odolnejšie, ľahšie sa opätovne používali, opravovali a recyklovali. Ich výroba by mala rešpektovať ľudské, sociálne a pracovné práva, životné prostredie a dobré životné podmienky zvierat v celom dodávateľskom reťazci.



Poslanci tiež chcú, aby opatrenia EÚ a členských štátov skoncovali s "rýchlou módou".



Parlament uviedol, že spotrebitelia by mali mať viac informácií, aby mohli prijímať udržateľné rozhodnutia, a vyzýva na zákaz ničenia nepredaného a vráteného textilného tovaru v nadchádzajúcej revízii nariadenia o ekodizajne. Poslanci chcú tiež jasné pravidlá na zastavenie greenwashingu výrobcami.



Nadchádzajúca revízia rámcovej smernice EÚ o odpade by podľa EP mala obsahovať osobitné ciele, týkajúce sa predchádzania vzniku textilného odpadu, jeho zberu, opätovného použitia a recyklácie. Poslanci preto vyzvali eurokomisiu, aby spustila iniciatívu na prevenciu a minimalizáciu uvoľňovania mikroplastov a mikrovlákna do životného prostredia.



Predsedníčka EP Roberta Metsolová uplynulú stredu európskym zákonodarcom pripomenula 10. výročie zrútenia odevnej továrne Rana Plaza v Bangladéši, pri ktorom zahynulo 1134 ľudí. Pripomenula, že táto katastrofa je budíčkom pre západný svet, vrátane EÚ, že si treba priznať dôsledky uprednostňovania preferencií spotrebiteľov, pokiaľ ide o hojnosť a cenovú dostupnosť, pred umiernenosťou a udržateľnosťou.



EK vlani v marci predložila stratégiu EÚ pre udržateľné a obehové textílie s cieľom riešiť celý životný cyklus textilných výrobkov a navrhnúť opatrenia na zmenu spôsobu výroby a spotreby textilu. Jeho cieľom je plniť záväzky Európskej zelenej dohody, nového akčného plánu pre obehové hospodárstvo a priemyselnej stratégie pre textilný priemysel.



