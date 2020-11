Europarlament požaduje novú priemyselnú stratégiu EÚ

Brusel 26. novembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu večer v Bruseli podporili zmenu v prístupe EÚ k priemyselnej politike. Cieľom je pomôcť európskym podnikom vyrovnať sa s koronakrízou a čeliť zmenám v digitálnej a environmentálnej oblasti.



Správa, za ktorú hlasovalo 486 poslancov, 109 bolo proti a 102 sa zdržali hlasovania, vyzýva Európsku komisiu, aby predložila revidovanú priemyselnú stratégiu. Podľa poslancov sa totiž pôvodná stratégia zverejnená v marci 2020 časovo prelínala so začiatkom pandémie ochorenia COVID-19 a vyšla aj pred vypracovaním plánu obnovy po koronakríze, ktorý znamená požičať si na finančných trhoch 750 miliárd eur na obnovu, odolnosť, modernizáciu a ekologizáciu európskej ekonomiky a spoločnosti.



Podľa výzvy EP by nová stratégia mala obsahovať už aj fázu "zotavenia" po koronakríze, mala by riešiť prechod na digitálnu a environmentálnu ekonomiku a zamerať sa na posilnenie priemyselnej suverenity a strategickej autonómie EÚ.



Nová stratégia by podľa poslancov mala mať dve odlišné fázy - jedna sa zameria na obnovu a druhá na rekonštrukciu a posilňovanie odolnosti.



Prvá fáza by sa mala zamerať na udržanie hladkého fungovania jednotného trhu, rekapitalizáciou podnikov ovplyvnených koronakrízou, záchranu pracovných miest a prispôsobenie výroby v pokrízovej dobe. Druhá fáza by mala byť zameraná na pomoc pri obnove a transformácii európskeho priemyslu uskutočňovaním cieľov dvojitého prechodu - digitálneho a ekologického - a posilňovaním priemyselnej suverenity EÚ a jej strategickej autonómie, ktoré si vyžadujú konkurencieschopnú priemyselnú základňu a rozsiahle investície do výskumu a inovácií.



Europoslanci zdôraznili, že nová stratégia by mala pomôcť EÚ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050, naplniť ciele Európskej zelenej dohody a pri prechode na zelenú a digitálnu ekonomiku vytvárať nové kvalitné pracovné miesta.



Zároveň by táto stratégia mala obsahovať aj silný sociálny pilier, zaoberať sa sociálnymi dôsledkami budúcich štrukturálnych zmien a pomôcť ťažko zasiahnutým regiónom hospodársky a sociálne sa zotaviť zo súčasnej krízy.



V tomto kontexte zákonodarcovia upozornili aj na význam európskeho farmaceutického priemyslu založeného na výskume pre zabezpečenie vysoko kvalitnej výroby a zaručenie cenovo dostupných liekov pre všetkých pacientov, ktorí sa ocitnú v núdzi. A opätovne vyzvali na prípravu plánu na zníženie rizika nedostatku liekov.