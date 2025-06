Europarlament požaduje väčšiu odolnosť elektrických sietí v EÚ

Brusel/Štrasburg 19. júna (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok v Štrasburgu vyzvali na implementáciu Akčného plánu EÚ pre elektrizačné sústavy a zdôraznili potrebu významných investícií a modernizácie prenosovej infraštruktúry s cieľom skvalitniť a zvýšiť cezhraničnú prenosovú kapacitu. Na správu EP upozornil spravodajca TASR.



Správa, ktorú odobrilo 418 poslancov, 112 bolo proti a 45 sa zdržalo hlasovania, požaduje lepšiu integráciu národných energetických infraštruktúr.



Poslanci zdôraznili, že sú potrebné značné investície na zvýšenie cezhraničnej a národnej prenosovej kapacity a modernizáciu infraštruktúry tak, aby systém elektrickej energie v EÚ bol dekarbonizovaný, flexibilný a odolný.



Prijatá správa vyzýva na jasnejšie a účinnejšie pravidlá a postupy na prilákanie súkromných investícií - okrem verejného financovania - a na zabezpečenie toho, aby sieťové tarify odrážali skutočné náklady. Zdôraznili potrebu investícií na riešenie nedostatkov prenosových sietí a žiadajú zabrániť obmedzovaniu výroby obnoviteľnej energie úmyselným znižovaním výroby z dôvodu obmedzení kapacity siete.



Poslanci upozornili na význam európskeho plánovania elektrizačnej sústavy na prepojenie hraníc, sektorov a regiónov. Spresnili tiež, že obnoviteľné zdroje energie je potrebné lepšie integrovať do elektrických sietí a že by malo existovať viac cezhraničných prepojení.



Rakúska europoslankyňa a spravodajkyňa EP pre túto oblasť Anna Sturgkhová v správe pre médiá uviedla, že tohoročný aprílový výpadok prúdu na Pyrenejskom polostrove bol jasnou ukážkou toho, aké zraniteľné sú európske prenosové siete.



„Bola to pripomienka toho, že energetická transformácia Európy zlyhá, pokiaľ nebudeme investovať rovnako strategicky do infraštruktúry ako do obnoviteľných zdrojov energie. Výpadok prúdu nedokázal zlyhanie energetickej únie, práve naopak. Vďaka cezhraničným prepojeniam mohlo Francúzsko okamžite zasiahnuť,“ vysvetlila poslankyňa. Podľa jej slov musí teraz Európska komisia konať a v nadchádzajúcom viacročnom rozpočtovom návrhu uprednostniť plánovanie a koordináciu sietí, čo pomôže predísť ďalším krízam.



Komisia sa zaviazala do konca roka 2025 predložiť balík legislatívnych opatrení pre európsku elektrizačnú sústavu. Podľa údajov Európskej komisie je potrebné do konca roka 2030 investovať do výroby elektriny 584 miliárd eur, čo zahŕňa aj cezhraničné prepojenia a prispôsobenie distribučných sietí energetickej transformácii.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)