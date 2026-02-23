< sekcia Ekonomika
Europarlament pozastavil implementáciu colnej dohody medzi USA a EÚ
Brusel 23. februára (TASR) - Európsky parlament (EP) formálne pozastavil implementáciu colnej dohody medzi USA a EÚ. Dôvodom sú nové clá oznámené prezidentom Donaldom Trumpom, uviedol predseda obchodného výboru EP Bernd Lange. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Chceme od Spojených štátov jasné uistenie, že budú dohodu dodržiavať, pretože to je rozhodujúci prvok,“ vyhlásil Lange vo výbore. Na aktuálne platné clá nemá rozhodnutie právny vplyv.
Po piatkovom (20. 2.) verdikte Najvyššieho súdu proti Trumpovej colnej politike americký prezident najprv oznámil zavedenie globálneho cla vo výške 10 %, ktoré má nahradiť zrušené opatrenia. V sobotu (21. 2.) dodal, že sadzbu zvýši na 15 %, čo ešte viac prehĺbilo neistotu okolo obchodnej politiky USA.
Šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a Trump sa vlani v lete dohodli, že pre väčšinu dovozu z EÚ do USA nebude prekročená stanovená maximálna colná sadzba. Právne záväznú dohodu, ktorú následne vypracovali s USA, však ešte musí schváliť EP.
Dohoda počíta s clom vo výške 15 % na väčšinu exportu EÚ do USA, zatiaľ čo clá na americký tovar smerujúci do Únie by boli zrušené. USA by zároveň ponechali clo vo výške 50 % na dovoz európskej ocele a hliníka.
EÚ pristúpila na nerovnovážnu dohodu v snahe vyhnúť sa otvorenej obchodnej vojne a zachovať si bezpečnostnú podporu Spojených štátov, najmä v súvislosti s Ukrajinou. EP plánoval ratifikáciu v marci.
EK už pred mesiacmi spustila proces implementácie dohody, no na jej vykonanie je potrebný súhlas EP a členských štátov s príslušnými nariadeniami.
EP už v januári prípravu implementácie dočasne prerušil po tom, čo Trump v súvislosti so sporom o Grónsko pohrozil dodatočnými clami.
Najvyšší súd USA v piatok zakázal prezidentovi odvolávať sa na zákon o núdzových právomociach z roku 1977 (IEEPA) pri zavádzaní ciel na dovoz. Agresívna colná politika je pritom jedným z kľúčových prvkov Trumpovho druhého funkčného obdobia. Prezident oznámil, že využije iné právne nástroje, aby svoje clá presadil.
Trump sa teraz opiera o obchodný zákon z roku 1974, ktorý za určitých podmienok umožňuje uvaliť clá na obdobie 150 dní. Odborníci však pochybujú, že sú tieto podmienky splnené. Na dlhšie obdobie by Trump v každom prípade potreboval súhlas Kongresu.
Najvyšší súd nerozhodoval o clách ako takých, ale o tom, či spôsob, akým ich Trump zaviedol, keď sa odvolával na IEEPA, bol zákonný. Teraz je jasné, že prekročil svoje právomoci.
