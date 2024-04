Europarlament: Právo na opravu ušetrí peniaze spotrebiteľom

Štrasburg 23. apríla (TASR) - Európsky parlament (EP) v utorok v Štrasburgu prijal smernicu o práve na opravu pre spotrebiteľov. Podľa nových pravidiel musia výrobcovia opraviť tovar a viesť spotrebiteľov k tomu, aby prostredníctvom opravy predĺžili životnosť výrobku.



Za smernicu zahlasovalo 584 poslancov, traja boli proti a 14 sa zdržalo hlasovania.



Nová legislatíva ukladá výrobcom povinnosť zabezpečiť cenovo dostupné opravárenské služby v rozumnej lehote a informovať spotrebiteľov o práve na opravu. Na opravený tovar v záruke sa bude vzťahovať dodatočné predĺženie zákonnej záruky o jeden rok. Cieľom je motivovať spotrebiteľov, aby si namiesto výmeny výrobku zvolili jeho opravu.



Výrobca je aj po uplynutí zákonnej záruky povinný opraviť bežné domáce spotrebiče, ktoré je podľa práva EÚ možné opraviť, ako sú práčky, vysávače či dokonca aj smartfóny. Zoznam týchto výrobkov môže byť postupne rozšírený. Spotrebitelia budú mať možnosť požičať si náhradný spotrebič, kým je ten ich v oprave. Ak oprava nie je možná, môžu si vybrať repasovaný spotrebič.



Európsky informačný formulár, v ktorom sa uvedie druh poruchy, cena a dĺžka opravy, pomôže spotrebiteľom vyhodnotiť a porovnať opravárenské služby. Celkový postup opravy uľahčí osobitná európska online platforma so sekciami pre jednotlivé členské štáty. Vďaka nej si spotrebitelia budú môcť vyhľadať miestnu opravovňu, predajcov repasovaných výrobkov, nákupcov chybných komponentov alebo komunitné opravárenské iniciatívy ako napríklad opravárenské kaviarne.



Cieľom nových pravidiel je posilniť trh opráv v EÚ a znížiť spotrebiteľom náklady na opravy. Výrobcovia budú musieť zabezpečiť náhradné diely a nástroje za rozumnú cenu. Nebudú môcť uplatňovať zmluvné doložky ani hardvérové či softvérové praktiky, ktoré by bránili oprave. Nesmú ani robiť obštrukcie pri používaní náhradných dielov z druhej ruky alebo z 3D tlače od nezávislých opravovní.



Každý členský štát bude musieť zaviesť aspoň jedno opatrenie na podporu opráv a zlepšenie ich cenovej dostupnosti. Môže poskytovať poukazy a financie, viesť informačné kampane, ponúkať kurzy opráv alebo podporovať komunitné opravárenské priestory.



Smernicu ešte musia formálne schváliť členské štáty (Rada EÚ). Po jej zverejnení v Úradnom vestníku EÚ budú mať členské štáty dva roky na prenesenie nových pravidiel do vnútroštátneho práva.



EP pripomenul, že predčasná likvidácia spotrebného tovaru vyprodukuje 261 miliónov ton emisií ekvivalentných CO2, spotrebuje 30 miliónov ton zdrojov a vyprodukuje 35 miliónov ton odpadu v EÚ každý rok. Spotrebitelia prichádzajú o približne 12 miliárd eur ročne aj výmenou tovaru namiesto jeho opravy. Nové pravidlá by mali priniesť v rámci EÚ rast a investície vo výške 4,8 miliardy eur.











