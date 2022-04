Europarlament predložil požiadavky pre EK pri príprave práva na opravu

Brusel/Štrasburg 7. apríla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok prijali svoje požiadavky na legislatívny návrh Európskej komisie o práve na opravu. Informuje o tom spravodajca TASR.



Eurokomisia plánuje zverejniť túto legislatívnu iniciatívu v priebehu tohto roka. Podľa stanoviska EP, za ktoré zahlasovalo 509 europoslancov, traja boli proti a 13 sa zdržali, nové "právo na opravu" musí zahŕňať navrhovanie produktov s dlhou životnosťou, ktoré je možné opraviť, ako aj lepšie označovanie výrobkov s viac informáciami pre spotrebiteľov a právo na rozšírenú záruku.



Poslanci sa zhodli na tom, že účinné právo na opravu by sa malo týkať životného cyklu výrobku a zohľadňovať aj dizajn výrobku, etickú výrobu, štandardizáciu a spotrebiteľské informácie vrátane označovania opraviteľnosti a verejného obstarávania. Malo by podporovať efektívnejšie využívanie zdrojov, znižovať množstvo odpadu a podporovať rozšírené používanie produktov.



Zákonodarcovia chcú, aby výrobky boli navrhnuté tak, aby vydržali dlhšie, aby sa dali bezpečne opraviť a ich časti sa dali ľahko odstrániť. Domnievajú sa tiež, že právo na opravu by malo opravovniam a spotrebiteľom poskytnúť bezplatný prístup k informáciám o opravách a údržbe.



Pokiaľ ide o digitálne zariadenia, europoslanci tvrdia, že aktualizácie softvéru by mali byť reverzibilné a nemali by viesť k zníženiu výkonu napríklad pri smartfónoch. Spotrebitelia by mali byť v čase nákupu plne informovaní o dostupnosti aktualizácií.



EP presadzuje, aby praktiky, ktoré neprimerane obmedzujú právo na opravu alebo vedú k zastaraniu tovarov, boli považované za "nečestné obchodné praktiky" a podľa práva EÚ zakázané.



V rámci budúceho zákona o práve na opravu poslanci požadujú aj stimuly pre spotrebiteľov, aby uprednostnili opravu pred kúpou nového zariadenia. Do tohto spadajú predĺžené záruky a získanie náhradného zariadenia počas trvania opravy. Požadujú tiež harmonizované pravidlá pre informácie pre spotrebiteľov v mieste predaja vrátane takzvaného "skóre opráv", odhadovanej životnosti, náhradných dielov, opravárenských služieb a dostupnosti aktualizácií softvéru. Privítali by tiež možné inteligentné označovanie, ako sú QR kódy alebo digitálne pasy produktov, mechanizmus spoločnej zodpovednosti výrobcu a predajcu za nesúlad produktov. Požiadavky na životnosť a opravy by podľa poslancov mali byť zahrnuté v budúcej smernici EÚ o ekodizajne.



Europarlament trvá na zlepšení práva spotrebiteľov na opravu už viac ako desať rokov a prijal uznesenia, ktoré obsahujú množstvo konkrétnych návrhov, aby opravy boli systematické, nákladovo efektívne a atraktívne.



Poslanci právo na opravu považujú za kľúčový krok pri dosahovaní plánov obehového hospodárstva v rámci Európskej zelenej dohody.



Podľa prieskumu Eurobarometer si 79 % občanov EÚ myslí, že od výrobcov by sa malo vyžadovať, aby zjednodušili opravu digitálnych zariadení alebo výmenu ich jednotlivých častí, a 77 % by radšej svoje zariadenia opravilo, ako by kupovalo nové. Elektronický odpad je najrýchlejšie rastúci tok odpadu na svete, pričom v roku 2019 sa ho vyhodilo viac ako 53 miliónov ton.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)