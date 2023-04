Europarlament prijal nový zákon na boj proti globálnemu odlesňovaniu

Brusel/Štrasburg 19. apríla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu veľkou väčšinou hlasov prijali nový zákon na boj proti globálnemu odlesňovaniu. Za toto nariadenie sa vyslovilo 552 poslancov, 44 bolo proti a 43 sa zdržalo hlasovania. V záujme boja proti zmene klímy a strate biodiverzity zákon ukladá spoločnostiam povinnosť zaistiť, že výrobky predávané v EÚ neviedli k odlesňovaniu ani degradácii lesov.



Dovoz z určitých krajín alebo dovoz určitých surovín nebude zakázaný, ale spoločnosti budú môcť predávať svoje výrobky v EÚ len vtedy, ak dodávatelia predložia vyhlásenie o náležitej starostlivosti, ktoré potvrdí, že ich výrobky nepochádzajú z oblasti, ktorá po 31. decembri 2020 bola odlesnená a ktorých výroba neviedla k degradácii lesov, najmä nenahraditeľných pralesov.



Podľa požiadaviek EP musia spoločnosti preukázať, že tieto výrobky sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi krajiny výroby. To znamená, že boli dodržané ľudské práva a práva príslušného pôvodného obyvateľstva.



Nové nariadenie sa vzťahuje na tieto výrobky: hovädzí dobytok, kakao, káva, palmový olej, sója a drevo, vrátane výrobkov, ktoré tieto komodity obsahujú, alebo pri ktorých výrobe boli niektoré z nich použité (koža, čokoláda a nábytok), ako aj zvieratá, ktoré boli niektorou z týchto surovín kŕmené.



Predpis vychádza z pôvodného návrhu Európskej komisie. Počas rokovaní europarlament rozšíril rozsah pôsobnosti nariadenia na kaučuk, drevené uhlie, výrobky z tlačeného papiera a niektoré deriváty palmového oleja. EP rovnako rozšíril definíciu pojmu degradácia lesov, ktorá teraz zahŕňa aj premenu pralesov alebo prirodzene sa regenerujúcich lesov na lesné plantáže.



Komisia do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia na základe objektívnych a transparentných kritérií klasifikuje krajiny alebo ich časti na tie s nízkym, štandardným alebo vysokým rizikom.



Na výrobky z krajín s nízkym rizikom sa bude môcť uplatniť postup zjednodušenej náležitej starostlivosti. Vykonávanie kontrol bude závisieť od miery rizika v príslušnej krajine - pri obchodovaní s výrobkami z vysokorizikových krajín sa kontrola vykoná u 9 % hospodárskych subjektov, v prípade krajín so štandardným rizikom to budú 3 % a v prípade krajín s nízkym rizikom len 1 %.



Spoločnosti budú musieť príslušným orgánom EÚ sprístupniť informácie, ako sú napríklad zemepisné súradnice. Orgány EÚ tak pomocou satelitného monitorovania a analýzy DNA budú môcť kontrolovať, odkiaľ výrobky skutočne pochádzajú.



Na hospodársky subjekt alebo obchodníka, ktorý poruší pravidlá, sa budú vzťahovať sankcie. Maximálna výška pokuty bude predstavovať najmenej 4 % jeho celkového ročného obratu v EÚ.



Nariadenie musí ešte schváliť Rada EÚ (ministri členských krajín). Do platnosti vstúpi 20 dní po jeho zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.



EP upozornil na údaje Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), podľa ktorých v rokoch 1990 až 2020 došlo k odlesneniu 420 miliónov hektárov lesov, čo je plocha väčšia ako EÚ. Spotreba v EÚ sa podieľa na približne 10 % globálneho odlesňovania. Palmový olej a sója z toho tvoria viac ako dve tretiny.