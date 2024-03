Europarlament prijal stanovisko k zásadnej reforme Colného kódexu EÚ

Brusel/Štrasburg 13. marca (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu odobrili prepracovanie reformy Colného kódexu EÚ, čo má zmeniť spôsob, akým colné orgány fungujú, spolupracujú s obchodníkmi a spravujú tovar, ktorý si ľudia objednávajú online.



EP v správe pre médiá spresnil, že Colný kódex EÚ potrebuje dôkladné prepracovanie z dôvodu exponenciálneho rastu elektronického obchodu a mnohých nových noriem pre produkty, zákazy, povinnosti a sankcie, ktoré Únia zaviedla v posledných rokoch.



Reforma zavádza nové nástroje a jednoduchšie procesy, ktoré colným orgánom pomôžu efektívnejšie pracovať a zamerať sa na kontrolu najrizikovejšieho tovaru, zásielok a obchodníkov.



Spotrebitelia si cez internet objednávajú čoraz viac tovaru z tretích krajín, pričom tento tovar nemusí spĺňať bezpečnostné, environmentálne či právne normy EÚ. Okrem toho je približne 65 % balíkov vstupujúcich do EÚ zámerne podhodnotených, čo vedie k značnej strate príjmov.



Nové nariadenie kladie väčšiu zodpovednosť na webové platformy, ktoré by boli povinné do jedného dňa predložiť colným orgánom EÚ informácie o zakúpenom tovare, ktorý sa odošle do EÚ. To má zlepšiť prehľad o prichádzajúcich zásielkach a colným orgánom umožní zamerať kontroly na tovar a obchodníkov, ktorí nemusia spĺňať normy EÚ.



Spoločnosti a obchodníci, ktorí súhlasia s prísnymi predbežnými previerkami a kontrolami, by neskôr získali viac slobody pri jednaní s colnými úradmi. Najdôveryhodnejšie spoločnosti by získali štatút dôveryhodného obchodníka a mohli by využívať minimálne kontroly a papierovanie.



Reforma zavádza novú IT platformu s názvom EU DataHub ako hlavný pracovný nástroj pre všetky európske colné orgány. Má umožniť podnikom ľahšie komunikovať s úradmi a poskytovať im informácie. Colným orgánom reforma umožní presnejšie analyzovať údaje, a to aj s pomocou umelej inteligencie, čo im pomôže kontrolovať podozrivé nezrovnalosti, potenciálne daňové podvody a riziká súvisiace s určitými spoločnosťami alebo tovarom.



Za pozíciu EP pre reformu Colného kódexu EÚ zahlasovalo 486 poslancov, 19 bolo proti a 97 sa zdržalo hlasovania. Ďalšie kroky pri tejto legislatíve prijme budúci Európsky parlament, v zložení, ktoré určia júnové eurovoľby.



Návrh reformy Colného kódexu EÚ, ktorý predložila eurokomisia v máji 2023, obsahuje tri samostatné právne akty - nariadenie, ktorým sa ustanovuje Colný kódex EÚ a Colný úrad EÚ, nariadenie o zjednodušenom colnom zaobchádzaní pri predaji na diaľku a odstránenie prahu oslobodenia od cla a smernica o osobitnom režime pre predaj tovaru dovážaného z tretích krajín na diaľku a DPH pri dovoze.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)