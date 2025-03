Europarlament reaguje na plán Eurokomisie pre automobilový priemysel

Brusel/Štrasburg 13. marca (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu (12. 3.) diskutovali o nedávno navrhnutom akčnom pláne Európskej komisie (EK) pre automobilový priemysel. Na tento plán zareagovali aj slovenskí europoslanci, informuje spravodajca TASR.



Ľudovít Ódor (RE/PS) pripomenul, že európske automobilky tvoria približne 7 % HDP EÚ, na Slovensku je to približne 10 %. V tomto sektore na Slovensku pracuje viac ako 165.000 ľudí, celkový počet zamestnancov aj z pridružených oblastí dosahuje 244.000 osôb. Slovensko vníma ako "lakmusový papier" výziev a zmien, ktoré čakajú európsky automobilový priemysel.



"Akčný plán na podporu automobilového priemyslu je ďalším krokom na správnej ceste. Oceňujem rýchlosť, s akou prebehli rokovania eurokomisie a priamu účasť zástupcov európskych automobiliek, ale aj dodávateľov, zástupcov občianskej spoločnosti a odborov. Medzi výrobcami a dodávateľmi zatiaľ prevláda spokojnosť s prijatými opatreniami. Musíme byť v tejto diskusii naďalej aktívni," uviedol.



Poslanec tvrdí, že začal osobne navštevovať všetky slovenské automobilky, aby získal presný obraz o výzvach, ktorým čelia a uistil sa, že špecifické potreby slovenských automobiliek bude v Bruseli počuť.



"Je pre nás kľúčové, aby sme zostali lídrom v automobilovom priemysle a úspešne zvládli transformáciu na modernú a ekologickú výrobu. Len spoločne s Úniou dokážeme zabezpečiť stabilnú budúcnosť pre štvrť milióna slovenských zamestnancov v tomto strategickom odvetví," odkázal.



Branislav Ondruš (nezaradený/Hlas-SD) potvrdil, že podporuje ekologickú transformáciu automobilového priemyslu s cieľom minimalizovať negatívne dosahy dopravy na životné prostredie. Ale dodal, že ochrana klímy musí byť realizovaná zodpovedne, s ohľadom na technologickú neutralitu, sociálnu únosnosť a ekonomickú udržateľnosť.



"Podpora ekologických riešení v automobilizme nesmie byť obmedzená výhradne na elektromobilitu. Hoci elektromobily predstavujú dôležitú súčasť riešenia, nesmieme ignorovať ďalšie alternatívy, ako sú vodík či plynové technológie. Prechod na zelenú mobilitu musí byť postupný, aby automobilový priemysel mal dostatočný čas na adaptáciu a zabránilo sa drastickým ekonomickým dosahom na pracovné miesta a ceny automobilov" uviedol.



Dodal, že transformácia dopravy nesmie spôsobiť, že osobné autá či verejná doprava sa stanú luxusom dostupným len pre vybraných, ale musia byť dostupné pre širokú verejnosť.



Ľubica Karvašová (RE/PS) uviedla, že priemyselný akčný plán pre automobilový sektor je dôležitým krokom pre konkurencieschopnosť európskeho priemyslu v čase rastúcej globálnej konkurencie a technologických zmien.



Komisia podľa nej reaguje na výzvy v oblasti čistej mobility, digitalizácie, dodávateľských reťazcov a zručností a ocenila, že je to na základe rokovaní s európskym automobilovým priemyslom, dodávateľmi a ďalšími kľúčovými aktérmi.



"Podpora vývoja autonómnych a elektrických vozidiel, investície do batériových technológií a posilnenie dodávateľských reťazcov pomôžu európskym výrobcom udržať si technologický náskok a znížiť závislosť od krajín ako je Čína. Pre Slovensko, kde automobilový priemysel zohráva kľúčovú úlohu v hospodárstve a zamestnanosti, je tento plán obzvlášť dôležitý," spresnila. Opatrenia ako flexibilnejšie plnenie emisných cieľov, sociálny lízing elektromobilov a investície do infraštruktúry nabíjacích staníc podľa nej pomôžu udržať pracovné miesta a podporia transformáciu sektora.



Frakcia Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) skritizovala akčný plán EK, lebo "zaostáva za tým, čo je potrebné na udržanie konkurencieschopnosti európskych výrobcov". Český europoslanec a koordinátor ECR vo Výbore EP pre životné prostredie Alexandr Vondra vyzval na podstatné zmeny plánu EK, najmä na ukončenie výhradného zamerania sa na elektromobilitu. Požiadal, aby sa trojročný priemer pokút predĺžil na päť rokov. Tvrdí, že EÚ má mať technologicky neutrálny prístup, ktorý zahŕňa syntetické palivá, biopalivá a hybridné vozidlá. Upozornil, že návrh EK vôbec nerieši ťažké úžitkové vozidlá.



"Automobilová politika eurokomisie je katastrofa. Päť rokov kritizujem cestu, ktorú nám vnucuje - cestu zákazov, príkazov, nezmyselných nariadení a grantov. Cestu, ktorá je v rozpore s preferenciami spotrebiteľov a ekonomickou realitou," uviedol v správe pre médiá.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)