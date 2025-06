Europarlament sa obáva, že EK zmierni zákon o digitálnych trhoch

Brusel 28. júna (TASR) - Skutočnosť, že Európska komisia (EK) chce v obchodnom spore s USA v krajnom prípade zmierniť zákon o digitálnych trhoch Digital Markets Act (DMA), vyvoláva nespokojnosť v Európskom parlamente (EP). TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Zatiaľ čo šéfka EK Ursula von der Leyenová vyhlásila, že „suverenita nášho rozhodovacieho procesu je nedotknuteľná“, hovorca EK jednoznačne nevylúčil dočasné ústupky pri presadzovaní DMA, uvádza sa v parlamentnej otázke iniciovanej liberálnou poslankyňou RENEW Stéphanie Yon-Courtin, ktorú má k dispozícii agentúra APA.



„Takýto krok vyvoláva vážne obavy týkajúce sa integrity právneho rámca EÚ a rovnakého zaobchádzania s firmami, ktoré podliehajú DMA. Bol by to nebezpečný precedens pre vonkajšie zasahovanie do legislatívneho procesu EÚ,“ uvádza sa v otázke EP.



Americký denník Wall Street Journal (WSJ) minulý týždeň uviedol, že USA a Európska únia (EÚ) sú zrejme blízko k dosiahnutiu dohody v mnohých obchodných otázkach mimo ciel. Ako dotknuté oblasti boli uvedené napríklad nariadenie EÚ o odlesňovaní, emisná daň a zaobchádzanie s americkými technologickými spoločnosťami v Európe. WSJ informoval o návrhu „dohody o vzájomnom obchode“, ktorý rozoslal úrad amerického obchodného zástupcu. Táto dohoda má stanoviť dočasné výnimky pre americké firmy z digitálnych zákonov EÚ.



EP požaduje od EK, aby reagovala na tri požiadavky. Komisia by mala „jednoznačne a verejne potvrdiť, že nebude odkladať ani pozastavovať uplatňovanie DMA na americké spoločnosti a že ho nebude používať ako obchodný nástroj“.



Komisia má ďalej vysvetliť, ako chce „zabezpečiť jednotné a včasné uplatňovanie DMA nezávisle od obchodných rokovaní“. Parlament takisto požaduje, aby ho EK v budúcnosti informovala priamo, nie prostredníctvom médií.



„Zákon o digitálnych trhoch nie je tromfom v rokovaniach o obchodných dohodách, ale základom pre spravodlivé digitálne trhy a demokraciu. Ten, kto teraz začne váhať s jeho presadzovaním, riskuje dôveryhodnosť celej digitálnej legislatívy. Komisia musí jasne povedať: Neexistujú žiadne výnimky, žiadne špeciálne dohody, žiadne medzery - ani pre veľké technologické firmy,“ uviedla pre agentúru APA rakúska poslankyňa EP Lena Schillingová.