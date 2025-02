Europarlament schválil aktualizáciu pravidiel DPH pre digitálnu dobu

Štrasburg 12. februára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu v Štrasburgu schválili aktualizáciu pravidiel DPH pre digitálnu dobu. Na správu EP upozornil spravodajca TASR.



Parlament spresnil, že aktualizácia bude vyžadovať platenie DPH za služby poskytované prostredníctvom online platforiem, čím sa ukončí nespravodlivé narúšanie hospodárskej súťaže, a tiež bude bojovať proti podvodom. Za zmeny pravidiel, ktoré vlani v novembri požadovali zaviesť do smernice o DPH členské štáty, zahlasovalo 589 poslancov, 42 bolo proti a desiati sa zadržali hlasovania.



Tieto zmeny budú požadovať, aby online platformy do roku 2030 platili DPH za služby poskytované prostredníctvom nich vo väčšine prípadov, keď jednotliví poskytovatelia služieb DPH neúčtujú. Tým sa podľa EP ukončí deformácia trhu, pretože podobné služby poskytované v tradičnom hospodárstve už podliehajú DPH. Táto trhová deformácia bola najvýraznejšia v sektore prenájmu krátkodobého ubytovania a v sektore cestnej osobnej dopravy. Členské štáty budú mať možnosť vyňať z tohto pravidla malé a stredné podniky, čo je myšlienka, ktorú presadzoval aj europarlament.



Aktualizáciou sa do roku 2030 plne zdigitalizujú povinnosti vykazovania DPH pre cezhraničné transakcie, pričom podniky budú vystavovať elektronické faktúry za cezhraničné transakcie medzi podnikmi a automaticky nahlasovať údaje svojej daňovej správe. To by malo daňovým úradom uľahčiť boj proti podvodom v oblasti DPH.



Nové pravidlá majú za cieľ zjednodušiť administratívnu záťaž pre podniky, posilnia online jednotné kontaktné miesta pre DPH, aby si ešte viac podnikov s cezhraničnou činnosťou mohlo splniť svoje povinnosti týkajúce sa platenia daní prostredníctvom jediného online portálu a v jednom jazyku.



Aktualizácia pravidiel DPH sa v EÚ pripravovala viac ako dva roky. Európska komisia v decembri 2022 predložila legislatívny balík DPH v digitálnom veku (ViDA), ktorý pozostával z troch návrhov. Jedným z nich bola aktualizácia smernice o DPH z roku 2006. Komisia vypočítala, že členské štáty EÚ získajú späť 11 miliárd eur na stratených výnosoch DPH každý rok počas nasledujúcej dekády. Podniky ušetria počas nasledujúcich desiatich rokov 4,1 miliardy eur ročne na nákladoch na dodržiavanie predpisov a 8,7 miliardy eur za celé obdobie na nákladoch na registráciu a administratívu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)