Europarlament schválil nové clá na ruské poľnohospodárske výrobky

Brusel 22. mája (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok v Bruseli podporili zvýšenie ciel na hnojivá a niektoré ruské a bieloruské poľnohospodárske tovary v snahe znížiť závislosť EÚ od tohto dovozu.



Počas takzvanej miniplenárky poslanci schválili návrh Európskej komisie zvýšiť clá EÚ na poľnohospodárske produkty z Ruska a Bieloruska, ktoré ešte nepodliehali dodatočným clám, o 50 %. Cieľom je ešte viac znížiť závislosť EÚ od týchto dvoch krajín. Medzi produkty, ktorých sa nové clá budú týkať, patria cukor, ocot, múka a krmivo pre zvieratá.



Schválený text, za ktorý zahlasovalo 411 poslancov, 100 bolo proti a 78 sa zdržalo hlasovania, stanovuje clo vo výške 6,5 % na hnojivá dovážané z Ruska a Bieloruska plus poplatok vo výške 40 až 45 eur za tonu na obdobie rokov 2025 - 2026. Tieto poplatky sa do roku 2028 postupne zvýšia na 430 eur za tonu.



EÚ príjmy z predaja ruských a bieloruských hnojív považuje za priamy príspevok na podporu ruskej vojny proti Ukrajine.



Podľa tlačovej správy EP navrhované opatrenia výrazne znížia dovoz dotknutého tovaru do EÚ, či už pochádza z týchto dvoch krajín, alebo je priamo či nepriamo vyvážaný. Očakáva sa, že to povedie k ďalšej diverzifikácii produkcie hnojív v EÚ, ktorá je v súčasnosti ovplyvnená nízkymi cenami dovozu.



Navrhnutá legislatíva poveruje eurokomisiu monitorovať zvyšovanie cien a akýchkoľvek možných škôd na vnútornom trhu EÚ alebo v jej poľnohospodárskom sektore a v prípade potreby prijať opatrenia na zmiernenie tohto vplyvu.



Toto nariadenie musí teraz formálne prijať Rada EÚ (členské štáty) a následne bude zverejnené v Úradnom vestníku EÚ, aby mohlo nadobudnúť účinnosť.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)