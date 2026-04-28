Europarlament schválil obnovený obchodný nástroj EÚ pre rozvoj
Autor TASR
Brusel/Štrasburg 28. apríla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok v Štrasburgu prijali obnovené nariadenie o všeobecnom systéme preferencií (VSP) a schválili aktualizované pravidlá, ktoré umožňujú zraniteľným rozvojovým krajinám vyvážať tovar do EÚ s nízkymi alebo žiadnymi clami. Informuje o tom spravodajca TASR.
Za aktualizované pravidlá zahlasovalo 459 poslancov, 127 bolo proti a 70 sa zdržalo hlasovania.
Do zoznamu medzinárodných zmlúv, ktoré musia zúčastnené krajiny ratifikovať, aby mohli využívať obchodné preferencie, bolo pridaných niekoľko medzinárodných dohovorov o ľudských právach a životnom prostredí. Patria k nim napríklad Parížska klimatická dohoda, Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím a Dohovor o právach dieťaťa.
Europoslancom sa podarilo do nariadenia zahrnúť sériu prísnejších kritérií, ktoré bude potrebné splniť predtým, ako budú krajinám VSP odobraté preferenčné clá z dôvodu pokračujúcej nespolupráce pri readmisii nelegálnych migrantov. Tieto kritériá zahŕňajú dlhší postup hodnotenia a povinnú spoluprácu s dotknutými krajinami v trvaní najmenej 12 mesiacov. Pre najmenej rozvinuté krajiny bude tiež dvojročné odloženie uplatňovania podmienky readmisie.
V snahe lepšie ochrániť citlivý sektor ryže v EÚ vyjednávači europarlamentu zabezpečili, že automatické ochranné opatrenia sa aktivujú po dosiahnutí 45-percentného nárastu dovozu ryže v priemere za desať rokov.
Nemecký europoslanec, predseda Výboru EP pre medzinárodný obchod a spravodajca pre túto oblasť Bernd Lange v správe pre médiá uviedol, že schválenie tohto nariadenia je „skvelá správa pre viac ako dve miliardy ľudí vo viac ako 60 krajinách“.
„Tým, že EÚ poskytuje takmer bezcolný a bezkvótový prístup na svoj jednotný trh na ďalších desať rokov, zdvojnásobuje svoje úsilie byť dôveryhodným, predvídateľným a trvalým partnerom pre rozvojový svet,“ vysvetlil Lange.
Podľa neho doterajšie rokovania zaťažovali dve otázky - podmienenosť readmisie pre nelegálnych migrantov a ochranné opatrenia pre ryžu.
Lange pripomenul, že pokiaľ ide o readmisie, EP sa domnieva, že obchod a migráciu je najlepšie tematicky oddeliť od seba. Rada EÚ (členské krajiny) sa snažila vyhovieť obavám europarlamentu a vytvorila vyvážený systém s jasnými ochrannými prvkami a diferencovaný systém pre najmenej rozvinuté krajiny. V praxi však podľa Langeho bude túto podmienenosť veľmi ťažké aktivovať.
Potom, ako nariadenie formálne odsúhlasí aj Rada EÚ, aktualizovaná legislatíva bude podpísaná a platnosť nadobudne po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Uplatňovať sa bude po dobu desiatich rokov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
