Europarlament schválil pôžičku vo výške 5 miliárd eur pre Ukrajinu

Štrasburg 15. septembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok schválili makrofinančnú pôžičku vo výške päť miliárd eur, ktorú EÚ poskytla Kyjevu s cieľom pomôcť Ukrajine pokryť jej akútne potreby financovania spôsobené vyše pol roka trvajúcou ruskou inváziou. Informuje o tom spravodajca TASR zo Štrasburgu.



Za uznesenie po poskytnutí pôžičky, v rámci tzv. naliehavého postupu, zahlasovalo 534 poslancov, 30 boli proti a 26 sa zdržalo hlasovania. Hlasovaniu predchádzala v utorok rozprava v pléne EP na túto tému so šéfom diplomacie EÚ Josepom Borrellom.



Ide v poradí o druhú a najväčšiu tranžu podporného balíka EÚ v celkovej výške deväť miliárd eur, ktorá Európska komisia oznámila na jar tohto roku a z ktorej už bola vyplatená jedna miliarda eur.



Komisia v tejto súvislosti spresnila, že poskytuje úver vláde v Kyjeve za veľmi priaznivých podmienok.



Potreby vonkajšieho financovania Ukrajiny narástli v dôsledku ruskej invázie. Okrem obrovských škôd na cestách, mostoch, továrňach, domoch, nemocniciach a inej fyzickej infraštruktúre Ukrajina v dôsledku vojny stratila aj prístup na medzinárodné finančné trhy.



Po dvojstranných a viacstranných prísľuboch finančnej podpory podľa Medzinárodného menového fondu (MMF) je zostatková likvidná medzera Ukrajiny vo výške 10 miliárd USD (9,8 miliardy eur).



"Uvoľnenie značnej časti mimoriadneho úveru poskytne dodatočnú a významnú úľavu a pomôže pokryť časť tohto nedostatku," uvádza sa v uznesení, ktoré poslanci vo štvrtok väčšinou hlasov odobrili. Podľa tohto dokumentu úver poskytnutý EÚ prispeje k udržateľnosti verejného dlhu Ukrajiny a jej schopnosti splácať svoje finančné záväzky.



Predpokladom poskytnutia pomoci je, aby Ukrajina rešpektovala účinné demokratické mechanizmy napriek koncentrácii moci vo výkonnej zložke moci počas vojny.



Makrofinančná pomoc je núdzovým zdrojom, ktorý sa poskytuje za veľmi priaznivých podmienok pre krajiny susediace s EÚ, ktoré majú ťažkosti so zaplatením svojich účtov. Celková výška takýchto výhodných úverov EÚ Ukrajine od začiatku vojny by v prípade potvrdenia celého balíka mohla presiahnuť 10 miliárd eur.



K uvoľneniu pôžičky dôjde nasledujúci deň po zverejnení nariadenia v Úradnom vestníku EÚ.