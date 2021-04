Europarlament schválil pravidlá na ochranu záujmov cestujúcich vlakmi

Brusel 29. apríla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok schválili nové pravidlá, ktoré by mali dôslednejšie chrániť cestujúcich vlakom a pomôcť im pri meškaní či zrušení ich spoja, alebo v prípade diskriminácie.



Novela pravidiel v oblasti práv cestujúcich v železničnej doprave, na ktorej znení sa europoslanci vopred dohodli so zástupcami členských štátov EÚ, by mala pomôcť cestujúcim v prípade meškania či zrušenia ich spoja, a to aj prostredníctvom garancie presmerovania na alternatívny spoj. Osobám so zníženou pohyblivosťou by mala zaistiť lepší prístup do vlaku a dostupnejšie asistenčné služby. Nové pravidlá by tiež mali uľahčiť prepravu bicyklov.



Predložený návrh umožní cestujúcim pri meškaní vlaku nad 60 minút vybrať si medzi náhradou plnej ceny cestovného lístka, pokračovaním v ceste alebo využitím iného spoja smerujúceho do cieľovej destinácie, a to za porovnateľných prepravných podmienok a bez akéhokoľvek doplatku a s nárokom cestovať v rovnakej triede.



Ak prevádzkovateľ železničnej dopravy do 100 minút od plánovaného odchodu spoja cestujúcim neponúkne možnosti presmerovania, cestujúci si budú môcť sami zorganizovať cestu po inej trase. Ich nový cestovný lístok im prevádzkovateľ železničnej dopravy bude musieť uhradiť.



Povinnosť presmerovať cestujúcich sa bude uplatňovať aj v prípade vyššej moci. V prípade potreby sa vtedy cestujúcim bude musieť zabezpečiť aj občerstvenie a ubytovanie. Nové pravidlá lepšie objasňujú pojem vyššej moci a jeho jasné vymedzenie železničné spoločnosti oslobodzuje od platenia náhrady za meškanie alebo zrušenie spoja. Okrem extrémnych poveternostných podmienok a závažných prírodných katastrof by mali nové pravidlá zahŕňať aj rozsiahle krízy v oblasti verejného zdravia či teroristické útoky. Táto výnimka sa však nebude vzťahovať na štrajky zamestnancov železníc.



Nové pravidlá by mali uľahčiť aj cestovanie osobám so zníženou pohyblivosťou. Posunom vpred je skrátenie lehoty na podanie žiadosti o pomoc prevádzkovateľovi zo súčasných 48 hodín na 24 hodín pred cestou. Osoby sprevádzajúce cestujúcich so zníženou pohyblivosťou budú cestovať bezplatne. Osoby so zníženou pohyblivosťou môže počas cesty sprevádzať asistenčný pes.



Všetky vlaky budú musieť disponovať vyhradenými priestormi a stojanmi na bicykle, pričom v každom vlaku budú musieť byť pre bicykle aspoň štyri miesta. Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť udržateľnejšiu mobilitu a pohodlné alternatívy cestovania.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)