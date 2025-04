Europarlament schválil priority pre rozpočet EÚ na rok 2026

Štrasburg 2. apríla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu schválili svoje priority pre rozpočet EÚ na rok 2026. Za hlavné výdavkové priority označili investície do obrany, prosperity a udržateľnosti, informuje spravodajca TASR.



Za usmernenia EP pre rozpočet EÚ na rok 2026 zahlasovalo 441 poslancov, 173 bolo proti a 70 sa zdržalo hlasovania.



Podľa vyjadrení poslancov by sa budúcoročný rozpočet mal zamerať na strategickú pripravenosť a bezpečnosť, hospodársku konkurencieschopnosť a odolnosť, udržateľnosť, klímu a jednotný trh. Chcú tiež investície do výskumu, inovácií, podnikov, zdravia, energetiky, migrácie, ochrany hraníc, digitálnej a ekologickej transformácie, vytvárania pracovných miest a príležitostí pre mladých ľudí.



Poslanci žiadajú zlepšenie bezpečnosti EÚ, kybernetickej bezpečnosti a obranyschopnosti a financovanie dopravnej infraštruktúry s dvojakým použitím. Zároveň sa prihovorili za primeranú podporu pre poľnohospodárov a zdôraznili dôležitosť vykonávania Paktu o azyle a migrácii.



Podľa schváleného textu ekonomická odolnosť a udržateľnosť EÚ závisí od podpory verejných a súkromných investícií, zvyšovania inovácií, odstraňovania rozdielov v zručnostiach a zintenzívnenia priemyselnej výroby v Európe.



EP vo svojich usmerneniach požaduje trvalú podporu programov v oblasti zdravia a pripravenosti na krízy, vzdelávacích a kultúrnych programov na posilnenie postavenia mladých ľudí a riadneho využívania fondov EÚ pri dodržiavaní zásad právneho štátu.



Zákonodarcovia pri stanovovaní rozpočtových priorít nezabudli na Ukrajinu a prisľúbili jej bezpodmienečnú a plnú podporu.



Poslanci naznačili, že aj napriek významným geopolitickým zmenám a zhoršujúcim sa vplyvom zmeny klímy bude rozpočet EÚ rozhodujúci pri zabezpečení stability pre Európanov, podpore už zavedených politík a poskytovaní financií na strategické priority, akými sú obrana a bezpečnosť.



Európska komisia by mala predložiť návrh spoločného rozpočtu na rok 2026 v júni, ešte pred samitom EÚ. Vyjednávači EP použijú schválené usmernenia ako základ pre svoje rokovania s Radou EÚ (členské štáty) a eurokomisiou. Rozpočet na rok 2026 musí byť dohodnutý medzi inštitúciami EÚ do konca tohto roka.



Ročný rozpočet stanovuje všetky výdavky a príjmy EÚ na jeden rok v rámci limitov stanovených v jej sedemročnom rozpočte. Rozpočtové usmernenia objasňujú, čo europarlament očakáva, že exekutíva EÚ zohľadní pri zostavovaní svojho návrhu rozpočtu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)