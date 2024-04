Europarlament schválil revíziu spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ

Štrasburg 24. apríla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu večer odobrili revíziu spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, aby sa znížila administratívna záťaž pre európskych poľnohospodárov.



Za revíziu nariadenia o strategických plánoch spoločnej agropolitiky a s tým súvisiace horizontálne nariadenia zahlasovalo 425 poslancov, 130 bolo proti a 33 sa zdržalo hlasovania.



Europoslanci nakoniec prijali návrh zákona s technickými úpravami, ktoré navrhla Rada EÚ (ministri členských krajín) a ktoré pred týždňom schválil Výbor EP pre poľnohospodárstvo.



Nariadenie ešte musí schváliť Rada EÚ. Belgické predsedníctvo v Rade EÚ v tejto súvislosti už informovalo europarlament, že ak poslanci schvália pripravený návrh, tak členské štáty prijmú rovnaký text.



Po schválení Radou EÚ bude nový zákon zverejnený v Úradnom vestníku EÚ a okamžite nadobudne účinnosť.



V praxi to znamená, že poľnohospodári v krajinách EÚ budú môcť už v roku 2024 uplatňovať aktualizované environmentálne "podmienenosti" pre svoje žiadosti o finančnú podporu z EÚ.



Parlament pripomenul, že revízia spoločnej poľnohospodárskej politiky mení pravidlá pre tri environmentálne podmienky, ktoré musia farmári dodržiavať, aby dostali finančné prostriedky. Poskytuje tiež väčšiu flexibilitu krajinám EÚ pri udeľovaní výnimiek z noriem agropolitiky, ak sa vyskytnú problémy s ich uplatňovaním a v prípade problémov spôsobených extrémnym počasím.



Malé farmy do 10 hektárov budú oslobodené od kontrol a sankcií za nedodržiavanie niektorých pravidiel spoločnej poľnohospodárskej politiky, týka sa to napríklad neobrábaného územia. Podľa schváleného textu budú mať členské štáty väčšiu voľnosť pri uplatňovaní požiadavky spoločnej agropolitiky na udržanie pomeru trvalých trávnatých porastov k poľnohospodárskej ploche nad päť percent v porovnaní s rokom 2018.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)