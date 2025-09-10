< sekcia Ekonomika
Europarlament schválil zmeny týkajúce sa kompenzácie uhlíka
Autor TASR
Brusel/Štrasburg 10. septembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu v Štrasburgu schválili zmeny mechanizmu EÚ na kompenzáciu uhlíka na hraniciach (CBAM). Navrhnuté zmeny sú súčasťou úsilia EÚ o zjednodušenie a zníženie administratívnej záťaže pre malé a stredné podniky, informuje spravodajca TASR.
Za zmeny týkajúce sa CBAM zahlasovalo 617 poslancov, 18 bolo proti a 19 sa zdržalo hlasovania. Ide o zmeny, ktorú sú súčasťou balíka zjednodušení pravidiel „Omnibus I“, ktorý bol predložený 26. februára tohto roku a ktorého cieľom je zjednodušiť existujúce právne predpisy v oblasti udržateľnosti a investícií.
Zmenený zákon stanovuje nový prah pre hmotnosť, podľa ktorého dovoz do 50 ton na dovozcu ročne nebude podliehať pravidlám CBAM. Zmena oslobodzuje od pravidiel tovar zanedbateľnej hodnoty. Nová prahová hodnota oslobodzuje prevažnú väčšinu (90 %) dovozcov - najmä malé a stredné podniky a jednotlivcov - dovážajúcich iba malé množstvá tovaru podliehajúceho CBAM.
Klimatické ambície mechanizmu zostávajú nezmenené, keďže 99 % celkových emisií CO2 z dovozu železa, ocele, hliníka, cementu a hnojív bude stále zahrnutých do CBAM. Pravidlá týkajúce sa dovozu, na ktoré sa stále vzťahuje CBAM, boli tiež zjednodušené, napríklad pokiaľ ide o proces autorizácie, výpočet emisií, pravidlá overovania a finančnú zodpovednosť oprávnených deklarantov CBAM.
Text musí ešte oficiálne schváliť Rada EÚ (členské štáty). Účinnosť nadobudne tri dni po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.
Mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach EÚ je nástrojom Únie na vyrovnanie ceny uhlíka plateného za produkty EÚ fungujúce v rámci systému obchodovania s emisiami (ETS) s cenou dovážaného tovaru a na podporu väčších klimatických ambícií v krajinách mimo EÚ. Európska komisia začiatkom roka 2026 posúdi, či treba rozšíriť rozsah pôsobnosti mechanizmu CBAM aj na ďalšie sektory ETS.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
