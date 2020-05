Europarlament víta návrhy na oživenie cestovného ruchu v EÚ

Brusel 13. mája (TASR) - Európsky parlament (EP) víta stredajší balík opatrení Európskej komisie, zameraný na postupné "reštartovanie" cestovného ruchu počas nadchádzajúceho leta. Oceňuje najmä snahy zabezpečiť prehľadnosť práv cestujúcich, uviedol Výbor EP pre dopravu a cestovný ruch (TRAN) vo vyjadrení pre médiá.



Členovia výboru zároveň upozornili, že europarlament podporuje oba sektory - dopravu aj cestovný ruch - pri prekonávaní krízy spojenej s pandémiou nového koronavírusu.



Francúzska europoslankyňa a šéfka výboru TRAN Karima Delliová vyhlásila, že opatrenia pre ochranu cestovného ruchu a dopravy predstavené eurokomisiou sú "vynikajúcim príkladom spoločného riešenia súčasných a budúcich problémov v odvetviach, ktoré boli silne zasiahnuté pandémiou". Pripomenula, že výbor, ktorému šéfuje, už od marca trvá na koordinovanom postupe na prekonanie zdravotnej krízy v rámci celej EÚ.



Delliová, ktorá vo svojom výbore predsedá pracovnej skupine pre cestovný ruch, zdôraznila, že predložené návrhy sú potrebnými nástrojmi na harmonizované oživenie cestovného ruchu v Európe. Dodala, že je nevyhnutné ubezpečiť občanov EÚ, že tento rok bude možný a bezpečný pre odvetvie cestovného ruchu a pre cestovanie.



"Balík, ktorý bol predstavený, je historický. Komisia podnikla prvé kroky smerom ku koordinovanému európskemu prístupu v oblasti cestovného ruchu - skutočnej stratégii EÚ v oblasti cestovného ruchu, ktorá je teraz potrebná viac ako kedykoľvek predtým. Potrebujeme dlhodobú víziu, ktorá je inteligentná a udržateľná, s vyčleneným rozpočtom a mechanizmom na riadenie kríz," opísala situáciu.



Podľa jej slov poslanci EP radi prispejú k organizovaniu európskeho summitu cestovného ruchu, ktorý sa má konať v septembri.



"Súčasnú krízu by sme mali využiť na prepracovanie cestovného ruchu v celej EÚ. Cestovný ruch sa musí stať udržateľným a zodpovedným. Prioritou by mala byť podpora miestneho cestovného ruchu," vysvetlila Delliová.



Zároveň dodala, že pokiaľ ide o práva cestujúcich, z pohľadu EP víta odporúčanie týkajúce sa náhradných poukážok za nevykonané pobyty a cesty a odškodnení. "Spotrebitelia nemôžu byť touto krízou dvakrát postihnutí. Musia mať možnosť slobodne si vybrať medzi náhradou škôd a atraktívnymi poukážkami," odkázala poslankyňa.



Eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová v súvislosti s plánom EK na oživenie cestovného ruchu upozornila, že dlhoočakávané obnovenie výletov občanov EÚ prinesie aj riziká spojené so šírením nového koronavírusu.



"Vieme, že veľmi veľa európskych občanov sa teší na leto a na cestovanie. Vďaka ich obrovským obetiam z posledných mesiacov bude možné postupné a obozretné otvorenie cestovného ruchu. Avšak ani výlety, ani uvoľnenie ochranných opatrení nie sú bez rizika, pokiaľ je vírus stále medzi nami," uviedla komisárka v odkaze pre médiá. Dodala, že Európania si aj po oživení tohto sektora musia zachovať ostražitosť, dodržiavať odstupy medzi sebou a zvýšené hygienické opatrenia, aby doterajšie karanténne úsilie nebolo zbytočné.



