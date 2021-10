Europarlament žiada opatrenia na zastavenie rastu cien energií v EÚ

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 6. októbra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu v Štrasburgu diskutovali so zástupcami štátov EÚ a Európskej komisie o možnostiach, ako zmierniť následky prudkého rastu cien plynu pre spotrebiteľov a podniky a prekonať aktuálnu krízu.Eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová skonštatovala, že ceny energií sa po viac ako desaťročnom znižovaní opäť dostávajú na titulné stránky novín, keď ceny plynu dosiahli v októbri rekordné maximá a veľkoobchodné ceny elektriny vzrástli za prvých deväť mesiacov tohto roka o viac ako 200 percent.Komisárka v pléne EP upozornila, že Európska únia musí reagovať rýchlo a koordinovane. Vo svojom prejave sa zamerala na dostupné opatrenia, ktoré eurokomisia predloží na budúci týždeň a prostredníctvom ktorých môžu členské štáty EÚ už teraz pomôcť zraniteľným domácnostiam a malým a stredným podnikom. Podľa jej slov Európska komisia ešte do konca tohto roka predloží návrh na reformu trhu s plynom s cieľom zvýšiť jeho odolnosť voči rastu cien.Poslanci počas rozpravy vyzvali na začatie vyšetrovania, ktoré by pomohlo určiť, aký vplyv mali na aktuálny nárast cien energií manipulácie s trhom zo strany štátnych aj neštátnych aktérov a špekulácie na trhu s uhlíkom.Viacero zákonodarcov vyzvalo na okamžité prijatie opatrení na ochranu najzraniteľnejších osôb pred zvyšujúcimi sa účtami za energie, ktoré môže viesť k prehĺbeniu energetickej chudoby Európanov.Poľská europoslankyňa a expremiérka Beata Szydlová pripomenula, že príčinou zvýšenia cien plynu v Európe je aj plynovod Nord Stream 2 a vyzvala EÚ na prehodnotenie svojej energetickej politiky.Poslanci sa v rámci debát na túto tému vyjadrili aj v prospech posilnenia kapacít skladovania plynu v Európe a požadovali naštartovanie programov spoločného, a teda lacnejšieho nákupu plynu, ktoré by mali byť inšpirované nedávnym spoločným obstarávaním vakcín.Rumunský poslanec a šéf Výboru EP pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) Cristian-Silviu Bušoi, ktorý je spravodajcom pre túto záležitosť, ocenil nápad eurokomisie vytvoriť ucelený a zosúladený prístup k dovoz plynu na trhu EÚ vrátane spoločnej platformy a spoločných rokovaní s externými dodávateľmi. Za najdôležitejšieho a zároveň "" dodávateľa označil ruský koncern Gazprom.Európsku zelenú dohodu je podľa časti europoslancov potrebné využiť na zlepšenie energetickej bezpečnosti a posilnenie energetickej nezávislosti EÚ. Ďalší zákonodarcovia kritizovali súčasný trhový prístup k energetike a špekulácie na trhu, ktoré sú podľa nich zodpovedné za súčasnú krízu, a vyzvali na stanovenie cenového stropu energií.