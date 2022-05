Európe hrozí v lete podľa šéfa IEA F. Birola nedostatok paliva

Berlín 31. mája (TASR) - Európa by toto leto mohla čeliť nedostatku paliva, keďže situácia na trhu s ropou je napätá. Povedal to šéf Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) Fatih Birol pre nemecký časopis Spiegel.



"Keď sa v Európe a USA začne hlavná dovolenková sezóna, dopyt po palivách stúpne. Potom by sme mohli vidieť nedostatok napríklad nafty, benzínu alebo leteckého paliva, najmä v Európe," povedal Birol.



Upozornil tiež, že súčasná energetická kríza je "oveľa väčšia" ako ropný šok v 70. rokoch minulého storočia a bude trvať aj dlhšie.



"Vtedy to bolo len o rope," povedal Birol pre Spiegel. "Teraz máme ropnú krízu, plynovú krízu a elektrickú krízu súčasne," dodal.



TASR o tom informuje na základe správy Reuters.