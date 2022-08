Európe hrozí v zime naftový šok

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Londýn 13. augusta (TASR) - Európa smeruje k nízkym hladinám nafty v skladovacích nádržiach počas zimy. To bude mať vážne dôsledky pre priemysel a vodičov na kontinente v súvislosti s pripravovanými sankciami Európskej únie (EÚ) na ruskú ropu a dodávky rafinovaných produktov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.Nafta spolu s ďalšími ropnými derivátmi, ako je vykurovací olej a plynový olej, sú životodarnou miazgou priemyslu. Majú široké využitie od zabezpečenia chodu tovární až po vykurovanie domácností okrem toho, že sa používajú ako motorové palivo.Keď Rusko, ktoré pokrýva zhruba 60 % dovoznej potreby EÚ, vtrhlo 24. februára na Ukrajinu, trh s naftou sa dostal do šoku a do cien sa premietli obavy z možného prerušenia týchto dodávok.Šesťmesačné rozpätie v prípade európskych termínových kontraktov na naftu dosiahlo v rámci tzv. backwardácie rekordných takmer 600 USD (583,37 eura) za tonu. Pri backwardácii sa cena kontraktu komodity obchoduje pod očakávanou spotovou cenou v čase splatnosti kontraktu. Inými slovami, trh je v backwardácii vtedy, ak je cena nasledujúceho kontraktu nižšia ako cena predchádzajúceho kontraktu. V dôsledku toho je pre obchodníkov neekonomické skladovať naftu.Výsledkom je, že európske zásoby destilátov v držbe rafinérií sú oveľa nižšie, ako sú ich historické priemery.Podľa údajov holandskej poradenskej spoločnosti Insights Global sú zásoby nafty a benzínu v uzle Amsterdam-Rotterdam-Antverpy (ARA) hlboko pod ich historickým priemerom.Rozpätie termínových kontraktov na naftu v súčasnosti predstavuje približne 100 USD za tonu, čo je stále výrazne nad úrovňou pre toto ročné obdobie.Situáciu ešte viac skomplikovalo extrémne horúce a suché počasie v Európe, ktoré viedlo k neprimerane nízkym hladinám vody na rieke Rýn, kľúčovej vodnej ceste pre prepravu paliva z rafinérií a zásobníkov do Nemecka, Francúzska a Švajčiarska.A rastúce ceny zemného plynu, ktoré podporujú prechod na ropné produkty na výrobu energie, by situáciu mohli ešte zhoršiť.Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) tento týždeň zvýšila svoju predpoveď rastu dopytu po rope v tomto roku o 380.000 barelov (1 barel = 159 litrov) na 2,1 milióna barelov/deň a poukázala pritom na väčšie využívanie ropy na produkciu elektriny.Európska únia (EÚ) prestane od začiatku decembra nakupovať všetku námornú ruskú ropu a o dva mesiace neskôr zakáže všetky ruské rafinované produkty.Európa sa pritom naďalej vo veľkej miere spolieha na Rusko pri pokrytí dopytu po nafte. Podľa údajov analytickej spoločnosti Vortexa až 60 % európskeho námorného dovozu nafty pochádzalo v júli z Ruska.A keďže neexistujú dôkazy o tom, že spoločnosti si budujú zásoby pred sankciami, obchodníci očakávajú, že Európu čaká v zime šok.V júli EÚ upravila sankcie, aby umožnila niektorým európskym firmám presúvať ruské barely do tretích krajín v snahe obmedziť riziká pre globálnu energetickú bezpečnosť. Poskytla tak obchodníkom určitý priestor na presmerovanie nafty z iných regiónov, aby kompenzovali stratu ruskej energie.(1 EUR = 1,0285 USD)