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European Sleeper chce nočnými vlakmi prepojiť Amsterdam, Kodaň a Malmö
Hlavným cieľom European Sleeper je sprístupniť Kodaň a Malmö.
Autor TASR
Brusel/Amsterdam 25. augusta (TASR) - Od jari 2028 sa rozrastie sieť nočných vlakových spojov v Európe, keď cestujúci budú môcť cestovať priamym vlakom European Sleeper z Amsterdamu do Kodane v Dánsku a Malmö vo Švédsku. Podľa správ denníka NL Times o tom informuje spravodajca TASR.
Spoločnosť European Sleeper je kooperatívny prevádzkovateľ nočných vlakov so sídlom v Holandsku a Belgicku, ktorý funguje od roku 2021 s cieľom oživiť diaľkovú nočnú železničnú dopravu naprieč Európou.
Nový spoj by odchádzal z Amsterdamu o 19.00 h večer a do Malmö by prišiel nasledujúce ráno o 10.00 h. Projekt predvída spoluprácu s nemeckou železničnou spoločnosťou RDC.
Ceny lístkov zatiaľ nie sú známe, ako však pre médiá uviedol spoluzakladateľ spoločnosti Chris Engelsman, budú stáť okolo 60 až 80 eur, čo je o niečo viac ako pri iných spojoch European Sleeper. Dodal, že cestovanie do Škandinávie je všeobecnosti „o niečo drahšie“.
Podľa jeho slov European Sleeper reaguje na rastúci dopyt po destináciách ďalej na severe Európy a nová služba je „chýbajúcim článkom“ medzi severnou Európou a destináciami, ako Paríž a Londýn, ktoré bude možné prepojiť len jedným prestupom.
„Kodaň je dlho obľúbenou destináciou pre mestské pobyty. A dovolenky na miestach menej postihnutých teplom tiež získavajú na popularite,“ vysvetlil Engelsman.
Hlavným cieľom European Sleeper je sprístupniť Kodaň a Malmö. Spoločnosť tvrdí, že Dánsko a Švédsko sú silne orientované na železničnú dopravu a dopyt z týchto krajín po cestovaní na juh je vysoký, čo vytvára zaujímavý trh pre novú nočnú vlakovú službu.
V roku 2025 European Sleeper oznámil novú nočnú linku Amsterdam - Miláno. Tá mala byť pôvodne spustená 18. júna s odchodmi z Amsterdamu a Bruselu a potom cez nemecké mestá pokračovať na juh smerom na Miláno. Spoločnosť však spustenie tejto linky odložila. Ako jeden z hlavných faktorov meškania uviedla rozsiahlu železničnú výstavbu v Nemecku počas leta. Nový nočný vlak začne premávať v septembri, ale zatiaľ bez Holandska. Až od 14. decembra vlak prepojí holandské mestá Breda a Eindhoven. Amsterdam je zatiaľ mimo trasy.
NL Times pripomenul, že kedysi už existoval nočný vlak medzi Amsterdamom a Kodaňou, ale jeho prevádzka sa skončila koncom roka 2014 pre nedostatok cestujúcich a tiež pre rozsiahle železničné práce v blízkosti mesta Odense v Dánsku.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Spoločnosť European Sleeper je kooperatívny prevádzkovateľ nočných vlakov so sídlom v Holandsku a Belgicku, ktorý funguje od roku 2021 s cieľom oživiť diaľkovú nočnú železničnú dopravu naprieč Európou.
Nový spoj by odchádzal z Amsterdamu o 19.00 h večer a do Malmö by prišiel nasledujúce ráno o 10.00 h. Projekt predvída spoluprácu s nemeckou železničnou spoločnosťou RDC.
Ceny lístkov zatiaľ nie sú známe, ako však pre médiá uviedol spoluzakladateľ spoločnosti Chris Engelsman, budú stáť okolo 60 až 80 eur, čo je o niečo viac ako pri iných spojoch European Sleeper. Dodal, že cestovanie do Škandinávie je všeobecnosti „o niečo drahšie“.
Podľa jeho slov European Sleeper reaguje na rastúci dopyt po destináciách ďalej na severe Európy a nová služba je „chýbajúcim článkom“ medzi severnou Európou a destináciami, ako Paríž a Londýn, ktoré bude možné prepojiť len jedným prestupom.
„Kodaň je dlho obľúbenou destináciou pre mestské pobyty. A dovolenky na miestach menej postihnutých teplom tiež získavajú na popularite,“ vysvetlil Engelsman.
Hlavným cieľom European Sleeper je sprístupniť Kodaň a Malmö. Spoločnosť tvrdí, že Dánsko a Švédsko sú silne orientované na železničnú dopravu a dopyt z týchto krajín po cestovaní na juh je vysoký, čo vytvára zaujímavý trh pre novú nočnú vlakovú službu.
V roku 2025 European Sleeper oznámil novú nočnú linku Amsterdam - Miláno. Tá mala byť pôvodne spustená 18. júna s odchodmi z Amsterdamu a Bruselu a potom cez nemecké mestá pokračovať na juh smerom na Miláno. Spoločnosť však spustenie tejto linky odložila. Ako jeden z hlavných faktorov meškania uviedla rozsiahlu železničnú výstavbu v Nemecku počas leta. Nový nočný vlak začne premávať v septembri, ale zatiaľ bez Holandska. Až od 14. decembra vlak prepojí holandské mestá Breda a Eindhoven. Amsterdam je zatiaľ mimo trasy.
NL Times pripomenul, že kedysi už existoval nočný vlak medzi Amsterdamom a Kodaňou, ale jeho prevádzka sa skončila koncom roka 2014 pre nedostatok cestujúcich a tiež pre rozsiahle železničné práce v blízkosti mesta Odense v Dánsku.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)