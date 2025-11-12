< sekcia Ekonomika
European Sleeper zavedie nočné vlaky medzi Berlínom a Parížom
Spoločnosť European Sleeper by prevzala trasu od rakúskeho národného železničného prepravcu ÖBB, ktorý plánuje nočné spojenie medzi Parížom a Berlínom čoskoro zrušiť.
Autor TASR
Berlín 12. novembra (TASR) - Holandsko-belgická železničná spoločnosť European Sleeper plánuje zaviesť nočné vlakové spojenie medzi Berlínom a Parížom. Od konca marca budúceho roka budú vlaky medzi oboma metropolami premávať trikrát týždenne, oznámila spoločnosť v stredu. Prvý odchod z Paríža je naplánovaný na 26. marca. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.
Spoločnosť European Sleeper by prevzala trasu od rakúskeho národného železničného prepravcu ÖBB, ktorý plánuje nočné spojenie medzi Parížom a Berlínom čoskoro zrušiť. Rakúska spoločnosť oznámila, že službu po dvoch rokoch v polovici decembra zruší. Dôvodom je ukončenie štátnych dotácií z Francúzska. Tie sa podľa francúzskych médií pohybovali v miliónoch eur ročne, keďže nočné vlaky napriek silnému dopytu nie sú ziskové. Jedným z dôvodom je, že nočné vlaky sú počas dňa odstavené, zatiaľ čo napríklad vlak ICE jazdí niekoľkokrát denne po tej istej trase tam a späť a jeho prevádzkovanie je preto hospodárnejšie.
European Sleeper plánuje prevádzkovať nočnú linku Paríž-Berlín cez Brusel. Spoločnosť už ponúka spojenie medzi Bruselom a Prahou cez Berlín.
