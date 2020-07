Europol rozložil gang falšovateľov peňazí

Paríž 16. júla (TASR) - Európska polícia rozložila gang falšovateľov peňazí s prepojením na mafiu, pričom zatkla 44 osôb v Taliansku, Francúzsku a Belgicku. Oznámila to vo štvrtok francúzska polícia.



Štyridsať podozrivých zadržali v Taliansku, troch vo Francúzsku a jedného v Belgicku. Akcii predchádzalo štvorročné vyšetrovanie koordinované európskym policajným úradom Europol so sídlom v Haagu, informuje tlačová agentúra AFP.



Polícia zároveň zhabala hotovosť vo výške osem miliónov eur a majetok v približne rovnakej hodnote. Zločinecká skupina mala väzby na zločineckú organizáciu Camorra operujúcu na juhu Talianska.



Zadržané osoby sú podozrivé z tlačenia falošných peňazí, najmä 50-eurových bankoviek, s nominálnou hodnotou zhruba desať miliónov eur.



"Z Talianska sa niekoľko rokov dostávalo do obehu 90 percent falšovanej meny vysokej kvality. Camorra má na tomto trhu niečo ako monopol," uviedol predstaviteľ francúzskej polície.