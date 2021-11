Europol eviduje prudký nárast podvodov pri online nakupovaní

Haag 11. novembra (TASR) - Pandémia koronavírusu vyvolala prudký nárast podvodov pri nakupovaní prostredníctvom internetu, varovala vo štvrtok agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol). Zločinci sa podľa agentúry zameriavajú na ľudí, ktorí pracujú z domu. Správu priniesla agentúra AFP.



Obavy z nákazy koronavírusom spôsobili prudký nárast online nakupovania, čo následne viedlo k veľkému nárastu podvodov s doručovaním, uviedol Europol vo svojej výročnej správe o počítačovej kriminalite.



"Lockdowny po celej Európe so sebou priniesli množstvo nových možností online obchodu, ktoré sa často ukázali byť cieľom zločincov," napísala agentúra.



"Zločinci ponúkajú tovar a prijímajú platby bez toho, aby zakúpený tovar reálne doručili. Alebo využívajú donáškové služby ako návnady na tzv. phishing," uvádza sa v správe.



Terčom útokov boli podľa Europolu najmä mobilné telefóny, pričom zločinecké gangy vydávajúce sa za doručovateľské služby predstierali, že ponúkajú informácie o doručení zásielky, ale v skutočnosti chceli od užívateľov získať údaje o kreditnej karte obete, ktorú by následne zneužili na transfér finančných prostriedkov.



Europol uviedol, že takzvaný dark web je naďalej hlavným trhom pre nezákonnú činnosť, a to aj napriek nedávnym úspechom pri odstraňovaní nelegálnych webových stránok, akou bol napríklad portál DarkMarket. Europol zároveň dodal, že kryptomeny ako Bitcoin zostávajú najobľúbenejšou formou platieb za nelegálny tovar a služby na temnom webe.