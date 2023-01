Europolanci podporili legislatívu o podpore dodávok čipov

Brusel 24. januára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) z výboru pre priemysel a energetiku (ITRE) v utorok podporili plány na zabezpečenie dodávok čipov pre EÚ zvýšením výroby a inovácií a nadviazaním núdzových opatrení proti nedostatku týchto kritických materiálov.



Výbor prijal dva návrhy zákonov. Cieľom zákona o čipoch je posilniť technologické kapacity a inovácie v európskom ekosystéme čipov a druhý sa týka spoločného podniku pre čipy v snahe zvýšiť investície do rozvoja tohto tovaru.



Poslanci vo svojich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k zákonu o čipoch z dielne Európskej komisie (EK) sa zamerali najmä na polovodiče a kvantové čipy novej generácie. Plánom je vytvoriť sieť kompetenčných centier na riešenie nedostatku zručností a prilákanie nových talentov do oblasti výskumu, dizajnu a výroby. Nové právne predpisy podporia projekty, ktorých cieľom je zvýšiť bezpečnosť dodávok EÚ tým, že prilákajú investície a pomôžu budovať výrobné kapacity v Únii.



Spoločný podnik pre čipy by podľa europoslancov umožnil rozvoj špičkových technológií a polovodičov novej generácie. Poslanci pripomenuli, že na zvýšenie inovácií budú potrebné peniaze, čomu môže pomôcť aj prerozdelenie finančných prostriedkov z programu Horizont Europe.



Prínosom bude vytvorenie mechanizmu krízovej reakcie, pričom EK posúdi riziká pre dodávky polovodičov a ukazovatele včasného varovania v členských štátoch, ktoré naznačia problém pre celú EÚ. Komisii to umožní zaviesť núdzové opatrenia, ako sú prioritné dodávky pre osobitne postihnuté výrobky, alebo spoločné nákupy čipov pre členské štáty.



Poslanci zdôraznili, že dodávateľský reťazec čipov treba podrobne zmapovať, aby sa identifikovali možné prekážky. Zároveň zdôraznili význam medzinárodnej spolupráce s partnermi ako USA, Japonsko, Južná Kórea a Taiwan. Podľa EP by eurokomisia mala prísť s iniciatívou "čipovej diplomacie", aby zabránila akýmkoľvek budúcim narušeniam dodávateľských reťazcov.



Pokiaľ ide o zákon o čipoch a spoločnom podniku pre čipy, o mandáte na rokovanie s členskými štátmi budú poslanci hlasovať počas plenárneho zasadnutia vo februári v Štrasburgu.



Podľa štúdie, ktorú si nechal vypracovať europarlament, podiel Európy na celosvetovej výrobnej kapacite polovodičov je nižší ako 10 %. Legislatívny návrh eurokomisie má za cieľ zvýšiť tento podiel na 20 %. Analýza EP v roku 2022 zdôraznila, že pandémia odhalila dlhotrvajúce zraniteľné miesta v rámci globálnych dodávateľských reťazcov, čoho príkladom je bezprecedentný nedostatok polovodičov a čipov. Ich nedostatok viedol k zvýšeniu nákladov pre priemysel, vyšším cenám pre spotrebiteľov a spomalil tempo priemyselného oživenia v Európe.