Europoslanci budú diskutovať o obrane, Ukrajine či znížení byrokracie

Štrasburg 10. marca (TASR) - Európska obrana, podpora Ukrajiny, zmeny pravidiel pre návrat migrantov či zníženie byrokracie s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť Európskej únie patria medzi najdôležitejšie témy marcového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu. Začne sa v pondelok o 17.00 h.



Europoslanci budú v pondelok po otvorení schôdze najskôr s Európskou komisiou (EK) diskutovať o vplyve zmeny klímy na najzraniteľnejšie regióny Európy a o nedávnom cyklóne na ostrove Réunion, informuje TASR.



Poslanci následne preskúmajú návrhy EK na zníženie byrokracie a zjednodušenie právnych predpisov pre podniky a občanov EÚ. Minulý týždeň v rámci stratégie na zlepšenie konkurencieschopnosti EÚ navrhla EK prvé dva súhrnné balíky zjednodušujúcich opatrení.



V utorok EP zhodnotí výsledky minulotýždňového mimoriadneho summitu Európskej rady (ER) o Ukrajine a európskej bezpečnosti. Poslanci budú hovoriť o posilnení bezpečnosti Európy a neskôr načrtnú svoje očakávania od ďalšieho summitu 20. až 21. marca, ktorý by sa mal okrem Ukrajiny zamerať aj na Blízky východ, konkurencieschopnosť Európy, obchodnú politiku a riadenie migrácie.



Napoludnie si EP pripomenie Medzinárodný deň žien (8. marca). Na vystúpenie v pléne boli pozvané štyri ženy bojujúce za slobodu, mier a spravodlivosť vo svojich domovských krajinách vrátane líderky bieloruských demokratických síl Sviatlany Cichanovskej.



V rozprave popoludní budú europoslanci a zástupcovia poľského predsedníctva Rady a EK diskutovať o pripravovanej bielej knihe o budúcnosti európskej obrany, ktorá by mala byť predstavená v polovici marca. Plénum v stredu ukončí túto rozpravu hlasovaním o uznesení.



Europoslanci budú hovoriť o pokračujúcej podpore Ukrajiny, o uznesení budú hlasovať nasledujúci deň. Uznesenie má načrtnúť, ako má EÚ reagovať a pokračovať v podpore Kyjeva, ak by sa USA usilovali o dohodu s Ruskom, bez zapojenia EÚ alebo samotnej Ukrajiny. Pravdepodobne sa zameria aj na európske príspevky k bezpečnostným zárukám potrebným na zabezpečenie spravodlivého a trvalého mieru na Ukrajine, píše sa na stránke EP.



Europoslanci a Komisia budú diskutovať aj o zmenách pravidiel EÚ o návrate migrantov, ktorí nemajú zákonné právo zostať v Európe. Očakáva sa, že EK v utorok oficiálne predstaví návrh nového právneho rámca pre takzvané "návraty", ktorý oznámila von der Leyenová v júli 2024.



V utorok EK predstaví návrh novej legislatívy o kritických liekoch (CMA), po čom bude nasledovať diskusia s europoslancami. Cieľom CMA je riešiť vážny nedostatok liekov a zdravotníckych pomôcok a znížiť externú závislosť na kritických liekoch a prísadách, ako aj zabezpečiť dodávky cenovo dostupných liekov.



Od utorka do štvrtka budú poslanci v troch samostatných rozpravách diskutovať s EK o jej nových návrhoch o čistom priemysle, plánoch pre energetiku a automobilový priemysel.



V stredu sa bude v EP hovoriť a hlasovať o ekonomických a sociálnych prioritách a prioritách zamestnanosti pre EÚ. Diskusia sa viaže k cyklu "Európskeho semestra" – rámcom koordinácie hospodárskej a sociálnej politiky EÚ. Poslanci chcú podľa spravodaja EP zdôrazniť potrebu podnietiť rast zvýšením konkurencieschopnosti a zároveň pripraviť ekonomiky EÚ na riziká súvisiace s geopolitickou a klimatickou krízou.



V dvoch samostatných rozpravách v stredu popoludní budú europoslanci hovoriť o možnosti využitia zmrazených ruských aktív na podporu Ukrajiny a o urýchlení postupného vyraďovania ruského plynu a ďalších energetických komodít Moskvy.



Vo štvrtok bude jedným z najhlavnejších bodov rozprava o plánoch pre budúcnosť agropotravinárskeho sektora EÚ. Hlasovať sa má aj o uzneseniach v súvislosti s ľudskými právami v Thajsku, Sudáne a Azerbajdžan. O situácii v týchto krajinách sa uskutoční rozpráva už v stredu.