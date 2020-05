Europoslanci chcú, aby plán hospodárskeho oživenia nezabudol na nikoho

Brusel 13. mája (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu večer v rámci rozpravy o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ a o fonde pre hospodársku obnovu, ktorý by mal byť súčasťou viacročného finančného rámca (VFR), upozornili, že rozpočet a plán hospodárskeho oživenia musí pamätať na všetkých občanov Európskej únie.



Na plenárnej rozprave v pléne EP vystúpili aj predseda Európskej rady Charles Michel, predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a v závere debát aj podpredseda EK pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič.



Europoslanci vzdali hold odvahe a zodpovednosti všetkým občanom EÚ, ktorí sú v prvej línii boja proti šíreniu pandémie koronavírusu, a upozornili, že aj členské štáty sa na zasadnutiach v Rade EÚ musia správať rovnako a prestať odkladať potrebné riešenia, moralizovať alebo dohadovať sa o čistých rozpočtových výnosoch.



Európski zákonodarcovia zdôraznili, že budúci dlhodobý rozpočet EÚ musí byť ambiciózny, orientovaný na budúcnosť a jeho súčasťou musí byť aj fond na obnovu ekonomiky. Upozornili, že tento plán nesmie zabudnúť na menej rozvinuté regióny či na poľnohospodárov a musí sa zamerať na budúcnosť prostredníctvom riešenia klimatických zmien, digitalizácie, budúcnosti mladšej generácie a podpory tých najslabších v spoločnosti. Kľúčovou požiadavkou je podľa nich to, aby sa europarlament riadne zapojil do procesu vytvárania a vykonávania budúceho viacročného finančného rámca na roky 2021 - 2027 a fondu na oživenie hospodárstva.



Niektorí europoslanci aj s odkazom na koronakrízu a jej dôsledky varovali pred dominantným postavením Číny a zdôraznili potrebu chrániť pracovné miesta a podniky v EÚ. Padli aj návrhy na ochranu a zlepšenie jednotného trhu EÚ ako prostriedku na oživenie hospodárstva.



Charles Michel zhodnotil výsledok posledného videosummitu EÚ a prisľúbil vypracovanie "silnej a ambicióznej stratégie" zakotvenej v rozpočte EÚ a fonde na oživenie hospodárstva. Podľa jeho slov musí koronakríza viesť k posilneniu európskej integrácie namiesto zvyšovania rozdielov medzi členskými krajinami.



Ursula von der Leyenová načrtla plány eurokomisie na prepracovanie VFR a chystaný plán ekonomickej obnovy, ktorý bude podľa jej slov založený na troch pilieroch - obnova a oprava, reštart hospodárstva a poučenie z krízy. Prisľúbila, že balík na oživenie hospodárstva prinesie úžitok najmä krajinám, ktoré sú koronakrízou najviac postihnuté, a bude zahŕňať nové investície, finančné systémy na podporu zdravotníctva a návrhy vlastných príjmov pre dlhodobý rozpočet EÚ.



Šéfka exekutívy EÚ však neuviedla žiadne konkrétne čísla a ani nespresnila, kedy zverejní revidovaný návrh VFR a pripravované návrhy na oživenie ekonomiky, hoci po skončení posledného videosummitu sa hovorilo, že EK tak urobí do konca mája. Uviedla však, že finančné prostriedky sa prostredníctvom programu na oživenie hospodárstva budú prideľovať cez sedemročný rozpočet Únie, aby EP mohol plniť svoju úlohu a kontrolovať, na čo sa tieto prostriedky vynakladajú. Pripomenula, že väčšina z týchto zdrojov bude zameraná na podporu vládnych politík pre verejné investície a reformy, ktoré sú v súlade s novou stratégiou EK v oblasti boja proti zmene klímy a digitalizácie hospodárstva.



"Tieto zdroje budú k dispozícii všetkým členským štátom bez ohľadu na to, či sa nachádzajú v eurozóne alebo nie, a zamerajú sa na tie oblasti v EÚ, ktoré boli krízou najviac zasiahnuté a kde sú najväčšie problémy s odolnosťou," povedala von der Leyenová pred europoslancami. V závere zhrnula, že celkovo plán na oživenie európskej ekonomiky "pôjde tým smerom, kde sú najväčšie potreby a kde existuje najväčší potenciál". Plán obnovy má byť krátkodobý a zameria sa hlavne na prvé roky sedemročného programovacieho obdobia.



Europoslanci sa k plánu eurokomisie na ekonomickú obnovu Európy vyjadria vo štvrtok v samostatnom uznesení.