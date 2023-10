Europoslanci chcú jednotné pravidlá EÚ pre batožinu v leteckej doprave

Brusel/Štrasburg 4. októbra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) sa v stredu prijatom uznesení o príručnej batožine v oblasti leteckej dopravy zhodli, že sú potrebné jednotné pravidlá Európskej únie (EÚ), týkajúce sa veľkosti a cenotvorby.



Poslanci pripomenuli obavy občanov EÚ v súvislosti s nepríjemnosťami a nepohodlím spôsobenými nejednotnými pravidlami leteckých spoločností o príručnej batožine. Právne predpisy EÚ o právach cestujúcich v leteckej doprave by sa podľa schváleného uznesenia mali revidovať, aby ponúkli vhodné riešenie.



Rôzne pravidlá leteckej dopravy o povolenej batožine totiž vytvárajú skryté poplatky a sťažujú porovnávanie cien. A keď cestujúci používajú rôzne letecké spoločnosti, alebo potrebujú zmeniť svoje plány, nejednotné pravidlá spôsobujú zmätok.



Europoslanci zdôraznili, že pri revízii súčasných právnych predpisov EÚ o leteckých službách by Európska komisia mala v plnej miere vykonať príslušné rozhodnutie Súdneho dvora EÚ. Súdny dvor rozhodol, že letecké spoločnosti by nemali účtovať príplatok za príručnú batožinu "pod podmienkou, že takáto príručná batožina spĺňa primerané požiadavky z hľadiska jej hmotnosti a rozmerov a spĺňa stanovené bezpečnostné požiadavky".



Nové právne predpisy by mali riešiť aj ďalšie skryté náklady, napríklad poplatky súvisiace s prideľovaním miest, tvrdia europoslanci.



Európska komisia v rámci svojej Stratégie mobility už spustila konzultácie, ktorých cieľom je preskúmať nariadenie o leteckých dopravných službách.