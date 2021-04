Europoslanci chcú legislatívu na ochranu a udržateľné využívanie pôdy

Brusel 29. apríla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu v Bruseli vyzvali Európsku komisiu, aby navrhla spoločný právny rámec EÚ na ochranu a udržateľné využívanie pôdy, ktorý pomôže riešiť hrozby pre pôdu a podporí opatrenia na jej obnovu.



Nelegislatívne uznesenie z dielne Výboru EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) prináša odporúčania EP vo vzťahu k pripravovanému Akčnému plánu nulového znečistenia vody, ovzdušia a pôdy a k novej stratégii EÚ pre pôdu, na ktorých aktuálne pracuje eurokomisia.



Za uznesenie sa vyslovilo 605 poslancov, 55 bolo proti a 41 sa zdržalo hlasovania.



Ochrana pôdy na úrovni EÚ bola už v pondelok témou samostatnej plenárnej rozpravy. Poslanci diskutovali o spoločnom prístupe k ochrane pôdy v celej Únii s portugalskou štátnou tajomníčkou pre európske záležitosti Anou Paulou Zacariasovou, ktorá zastupovala predsedníctvo Rady EÚ, a s eurokomisárom pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijusom Sinkevičiusom.



EP v správe pre médiá upozornil, že účinná ochrana pôdy má zásadný význam pre riešenie degradácie a erózie pôdy pri súčasnom zachovaní, ochrane a zlepšovaní kvality životného prostredia, ľudského zdravia a prírodných zdrojov. Zdravá pôda je nevyhnutná na dosiahnutie cieľov Európskej zelenej dohody, ako je klimatická neutralita, obnova biodiverzity, cieľ nulového znečistenia v záujme životného prostredia bez toxických látok, zdravé a udržateľné potravinové systémy a odolné životné prostredie.



Schválený text vyzýva Európsku komisiu, aby do spoločného právneho rámca EÚ na ochranu pôdy zahrnula aj účinné opatrenia na prevenciu alebo minimalizáciu zástavby pôdy. Cieľom týchto opatrení by malo byť dosiahnutie nulovej degradácie pôdy do roku 2030 a nulového čistého záberu pôdy najneskôr do roku 2050. Poslanci požadujú aj väčšiu podporu pre výskum v oblasti multifunkčnej úlohy pôdy a s tým súvisiacu úpravu existujúcich programov financovania.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)