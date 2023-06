Europoslanci chcú plán potravinovej bezpečnosti EÚ

Štrasburg 14. júna (TASR) - Európska únia (EÚ) musí posilniť svoju potravinovú bezpečnosť, autonómiu a odolnosť poľnohospodárskeho odvetvia v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19, vojnu Ruska proti Ukrajine a zmenu klímy. Zhodli sa na tom v stredu v Štrasburgu poslanci Európskeho parlamentu (EP), informuje spravodajca TASR.



V uznesení, ktoré podporilo 447 poslancov, 142 bolo proti a 31 sa zdržalo hlasovania, europarlament tvrdí, že EÚ sa musí stať menej závislou od tretích krajín a diverzifikovať dodávky v kritických výrobných oblastiach, ako sú hnojivá, krmivá a suroviny.



Poslanci preto žiadajú plán potravinovej bezpečnosti, založený na zásobách potravín, bielkovinovej a krmivovej stratégii a finančnej podpore pre európskych výrobcov.



Podľa uznesenia financovanie prístupu poľnohospodárov k digitálnym technológiám a presnému obhospodarovaniu plodín je kľúčom k zvýšeniu výnosov a zníženiu používania pesticídov a spotreby vody. Mal by sa vytvoriť aj nový program EÚ na modernizáciu zavlažovacích zariadení a podporu novej infraštruktúry vodného hospodárstva.



Poslanci tiež žiadajú kampane EÚ zamerané proti plytvaniu potravinami, národné programy predchádzania potravinovým rizikám, spoluprácu supermarketov s potravinovými bankami a zasadzujú sa aj za investície do infraštruktúry pre udržateľnejšiu prepravu a skladovanie poľnohospodárskych výrobkov.



Zákonodarcovia tvrdia, že kapitola o potravinách a poľnohospodárskych výrobkoch by mala byť súčasťou obchodných dohôd EÚ s cieľom bojovať proti nekalej hospodárskej súťaži zo strany výrobcov z tretích krajín, ktorí podliehajú menej prísnym právnym predpisom.



EP uznáva, že Európska zelená dohoda je možným "míľnikom prechodu EÚ na ekologickejšie, udržateľnejšie a odolnejšie hospodárstvo a poľnohospodárstvo", viacerí europoslanci však upozorňujú, že niektoré z navrhovaných opatrení by mohli mať nezamýšľané účinky, ktoré ešte neboli riadne posúdené a identifikované na úrovni poľnohospodárskych podnikov. Európska komisia by preto mala pri vykonávaní Európskej zelenej dohody zabezpečiť, aby sa poľnohospodárske podnikanie a činnosť v celej Únii zachovali zo strategického hľadiska a z hľadiska potravinovej bezpečnosti



Nemecká poslankyňa a spravodajkyňa EP pre túto oblasť Marlene Mortlerová v správe pre médiá upozornila, že sebestačnosť v oblasti potravín nemožno považovať za samozrejmosť a dodala, že Európa sa musí stať nezávislejšou.



"Našu potravinovú bezpečnosť môžeme zabezpečiť len vtedy, ak budú mať európski poľnohospodári silnú a životaschopnú pozíciu v potravinovom reťazci a budú môcť investovať do budúcnosti. Chcú inovácie a potrebujú motiváciu. Poľnohospodári si zaslúžia spoľahlivé politické a praktické podmienky, preto navrhujeme posilniť úlohu prvovýrobcov v potravinovom reťazci, podporiť mladých poľnohospodárov a ženy poľnohospodárky a posilniť investície a inovácie. Je to jediný spôsob, ako vytvoriť pozitívnu perspektívu pre európskych poľnohospodárov, ich budúce generácie a našu potravinovú bezpečnosť," uviedla Mortlerová.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)