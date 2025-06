Europoslanci chcú predĺžiť financovanie plánu obnovy aj po roku 2026

Brusel/Štrasburg 18. júna (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu v Štrasburgu zahlasovali za predĺženie financovania programov plánu obnovy z rozpočtu EÚ aj po roku 2026, aspoň za 18-mesačné predĺženie pre prebiehajúce projekty pred dokončením, aby sa zabezpečilo dokončenie kľúčových investícií a rozsiahlych projektov. Na tlačovú správu EP upozornil spravodajca TASR.



Za príslušné uznesenie sa vyslovilo 421 poslancov, 180 bolo proti a 55 sa zdržalo hlasovania. Prijatý dokument zdôrazňuje stabilizačný účinok Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF), ktorý je „hnacou silou“ plánu obnovy a odolnosti, v čase veľkej hospodárskej neistoty v Európe, ktorá nastala po pandémii.



Poslanci skonštatovali, že RRF zabránil fragmentácii vnútorného trhu EÚ a podporil obnovu ekonomiky. Žiadajú však, aby financovanie RRF rešpektovalo zásadu doplnkovosti a nenahrádzalo financovanie politiky súdržnosti.



Uznesenie vyzýva na cielené investície do obrany EÚ, vzdelávania a zručností a na viac cezhraničných a viacnárodných opatrení vrátane výstavby vysokorýchlostnej železnice.



Poslanci odporučili urýchlenie investícií do sociálnej ochrany a integrácie zraniteľných skupín. Taktiež nabádajú členské štáty, aby zmenili svoje národné investičné plány pomocou iniciatívy REPowerEU s cieľom posilniť energetickú autonómiu EÚ.



Poslanci vyjadrili znepokojenie nad tým, že krátky časový rámec na implementáciu zostávajúceho financovania z RRF vyvíja veľký tlak na dokončenie kľúčových reforiem, rozsiahlych investícií a inovatívnych projektov, čo sa týka okolo 70 % míľnikov a cieľov, ktoré ešte treba dosiahnuť.



Zákonodarcovia preto vyzvali Európsku komisiu, aby vytvorila nové programy, ktoré by mali byť flexibilné a schopné reagovať na meniace sa okolnosti. Poslanci tiež požadujú 18-mesačné predĺženie pre prebiehajúce projekty pred dokončením.



Dlhodobé prínosy RRF pre hrubý domáci produkt budú zrejme tri až šesťkrát vyššie ako vynaložené peniaze, avšak europoslanci sú znepokojení celkovými nákladmi na splácanie úrokov z plánu obnovy EÚ budúcej generácie (NGEU). Zdôraznili potrebu dôraznejšieho auditu a monitorovania výdavkov RRF, aby sa predišlo zneužívaniu týchto zdrojov, dvojitému financovaniu a duplicite s inými programami EÚ.



Poslanci preto vyzvali eurokomisiu, aby zohľadnila odporúčania Európskeho dvora audítorov (EDA) pre akékoľvek budúce nástroje založené na výkonnosti podobné RRF, najmä v kontexte cielenejšieho viacročného finančného rámca (VFR).



V neposlednom rade europoslanci ocenili spôsob, akým hodnotiaca tabuľka Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti poskytuje občanom základné informácie o celkovom pokroku pri realizácii národných plánov. Podľa nich by však tabuľka mala obsahovať aj informácie o zapojených spoločnostiach vrátane dodávateľov a subdodávateľov a ich konečných vlastníkoch. Vyzvali tiež na zjednodušenie požiadaviek pri podávaní žiadostí a zároveň posilniť úlohu miestnych a regionálnych orgánov pri navrhovaní, revízii a implementácii národných plánov obnovy a odolnosti.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)