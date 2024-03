Europoslanci chcú prísnejšie pravidlá EÚ na zníženie odpadu z textilu

Brusel/Štrasburg 13. marca (TASR) - Európsky parlament (EP) v stredu prijal svoje návrhy na zlepšenie prevencie a zníženie odpadu z potravín a textilu v celej EÚ. Nový zákon v tejto oblasti však prijme až budúci europarlament v novom zložení po júnových eurovoľbách.



Za pozíciu Európskeho parlamentu, upravujúcu prevenciu a reguláciu odpadu z potravín a textilu, hlasovalo 514 poslancov, 20 bolo proti a 91 sa zdržalo hlasovania.



Europoslanci navrhujú vyššie záväzné ciele zníženia odpadu, ktoré sa majú splniť na vnútroštátnej úrovni do 31. decembra 2030 - aspoň 20 % v spracovaní a výrobe potravín (namiesto 10 % navrhovaných Európskou komisiou) a 40 % na obyvateľa v maloobchode, reštauráciách, stravovacích službách a domácnostiach (namiesto 30 %).



Parlament tiež chce, aby eurokomisia zhodnotila, či by sa mali zaviesť vyššie ciele na rok 2035 (aspoň 30 % a 50 %), a ak áno, žiada ju o predloženie príslušného legislatívneho návrhu.



Poslanci súhlasia s rozšírením schém zodpovednosti výrobcov, prostredníctvom ktorých by výrobcovia, ktorí predávajú textil v EÚ, museli hradiť náklady na ich zber, triedenie a recykláciu samostatne. Členské štáty by museli zaviesť tieto systémy do praxe 18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti smernice. Eurokomisia navrhla 30 mesiacov.



Nové pravidlá by sa vzťahovali na výrobky, ako sú odevy a doplnky, prikrývky, posteľná bielizeň, záclony, klobúky, obuv, matrace a koberce vrátane výrobkov, ktoré obsahujú materiály súvisiace s textilom, ako je koža, kompozitná koža, guma alebo plast.



EP v správe pre médiá spresnil, že každý rok sa v EÚ vyprodukuje okolo 60 miliónov ton potravinového odpadu (131 kg na osobu) a 12,6 milióna ton textilného odpadu. Samotné oblečenie a obuv predstavuje 5,2 milióna ton odpadu, čo zodpovedá 12 kg odpadu na osobu ročne.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)