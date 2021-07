Europoslanci chcú väčšiu podporu rozvoja obnoviteľných zdrojov

Brusel 13. júla (TASR) - Skupina 40 poslancov Euróskeho parlamentu (EP) a topmanažérov energetických európskych firiem vyzvala šéfku Európskej komisie (EK) Ursulu von der Leyenovú a podpredsedu EK Fransa Timmermansa, aby plánovaná zelená obnova urýchlila podporu a rozvoj obnoviteľných zdrojov energie a pomohla producentom v Európe dosiahnuť ciele klimatickej neutrality.



List podpísalo 22 top manažérov a manažérok a 18 europoslancov zo štyroch rôznych politických frakcií. Jediný zo 14 slovenských eurposlancov, ktorý sa k tejto výzve pridal, je Martin Hojsík (Progresívne Slovensko) z liberálnej frakcie Obnovme Európu.



Hojsík pre TASR uviedol, že sa nestáva každý deň, aby sa špičky z biznisu spojili s politikmi a spoločne vyzvali Európsku komisiu, aby preukázala viac ambícií a odhodlania, pokiaľ ide o obnovu a "ozelenenie" európskeho energetického systému.



"To, čo žiadame, je jednoduché - masívnu podporu Európskej komisie pre obnoviteľné zdroje energie a zvýšenie investícií zvyšujúcich dostupnosť obnoviteľných zdrojov pre priemyselné využitie," vysvetlil Hojsík.



Podľa jeho slov uvedená výzva vznikla aj preto, lebo EÚ je ešte stále príliš ďaleko od potrebného rozsahu a kapacít zelenej energie a to, čo je potrebné, je celoeurópsky systém a integrácia národných snáh na podporu cieľov v tejto oblasti.



"Aby sme urýchlili úsilie v oblasti elektrifikácie v priemysle, musíme odstrániť prekážky v prepojenosti európskych sietí, zabezpečiť, aby cezhraničné prepojovacie vedenia umožňovali voľný tok elektrickej energie medzi krajinami, vyhýbať sa prekážkam v integrácii energie používanej v priemysle z obnoviteľných zdrojov a zabezpečovať prístup k priemyselným spotrebiteľom s nedostatočnými miestnymi či regionálnymi kapacitami," opísal situáciu Hojsík.



Medzi signatármi výzvy sú najvyšší predstavitelia spoločností ako AB Volvo, Allianz, Norsk Hydro, OMF Group, RWE, Thyssenkrupp, Titan Cement, Siemens a Shell, z ktorých mnohé pôsobia aj na Slovensku.



Podľa Hojsíka to dokazuje, že aj najväčšie svetové a európske firmy chápu dôležitosť obnovy a prechodu na zelené energie a teraz je na ťahu Európska komisia, jej šéfka Ursula von der Leyenová a podpredseda EK zodpovedný za Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans.







