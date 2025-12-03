< sekcia Ekonomika
Europoslanci chcú za nového šéfa EU prokuratúry Nemca Andrésa Rittera
V ďalšom poradí nasledovali Stefano Castellani z Talianska (11 hlasov), Emilio Jesús Sánchez Ulled zo Španielska (7 hlasov) a Ingrid Maschlová-Clausenová z Rakúska (4 hlasy).
Autor TASR
Brusel 3. decembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) dali v stredu večer najavo, že chcú Andrésa Rittera za ďalšieho predsedu Európskej prokuratúry (EPPO), ktorá vyšetruje trestné činy poškodzujúcich finančné záujmy EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.
Výbor EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) v stredu schválil svojich preferovaných kandidátov na post hlavného európskeho prokurátora. Členovia výboru v tajnom hlasovaní naznačili svoje preferencie pre vymenovanie nástupcu prvej šéfky tohto orgánu Laury Codruty Kövesiovej.
Po výsledkoch hlasovania sa najväčšej priazni europoslancov teší Andrés Ritter z Nemecka, ktorý získal 46 hlasov. V ďalšom poradí nasledovali Stefano Castellani z Talianska (11 hlasov), Emilio Jesús Sánchez Ulled zo Španielska (7 hlasov) a Ingrid Maschlová-Clausenová z Rakúska (4 hlasy).
Uvedení kandidáti, už zaradení do užšieho výberu, pred hlasovaním odpovedali europoslancom na sériu otázok.
Parlament je po stredajšom hlasovaní pripravený na rokovania s Radou EÚ (členské štáty) o dohode o novom hlavnom európskom prokurátorovi, ktorý bude vymenovaný na sedemročné funkčné obdobie.
Súčasná prokurátorka Laura Codruta Kövesiová z Rumunska bola prvou hlavnou prokurátorkou v histórii EÚ. Vymenovaná bola v októbri 2019.
Európska prokuratúra je nezávislý orgán Európskej únie, ktorého hlavnou úlohou je vyšetrovanie a stíhanie trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ, ako sú podvody a korupcia. EPPO má právomoc konať v 22 členských štátoch EÚ. Niektoré krajiny ako Poľsko a Maďarsko sa do jej činnosti nezapojili. EPPO spolupracuje aj s orgánmi nečlenských štátov a neparticipujúcich členských štátov EÚ na vyšetrovaní zložitých a transnárodných trestných činov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Výbor EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) v stredu schválil svojich preferovaných kandidátov na post hlavného európskeho prokurátora. Členovia výboru v tajnom hlasovaní naznačili svoje preferencie pre vymenovanie nástupcu prvej šéfky tohto orgánu Laury Codruty Kövesiovej.
Po výsledkoch hlasovania sa najväčšej priazni europoslancov teší Andrés Ritter z Nemecka, ktorý získal 46 hlasov. V ďalšom poradí nasledovali Stefano Castellani z Talianska (11 hlasov), Emilio Jesús Sánchez Ulled zo Španielska (7 hlasov) a Ingrid Maschlová-Clausenová z Rakúska (4 hlasy).
Uvedení kandidáti, už zaradení do užšieho výberu, pred hlasovaním odpovedali europoslancom na sériu otázok.
Parlament je po stredajšom hlasovaní pripravený na rokovania s Radou EÚ (členské štáty) o dohode o novom hlavnom európskom prokurátorovi, ktorý bude vymenovaný na sedemročné funkčné obdobie.
Súčasná prokurátorka Laura Codruta Kövesiová z Rumunska bola prvou hlavnou prokurátorkou v histórii EÚ. Vymenovaná bola v októbri 2019.
Európska prokuratúra je nezávislý orgán Európskej únie, ktorého hlavnou úlohou je vyšetrovanie a stíhanie trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ, ako sú podvody a korupcia. EPPO má právomoc konať v 22 členských štátoch EÚ. Niektoré krajiny ako Poľsko a Maďarsko sa do jej činnosti nezapojili. EPPO spolupracuje aj s orgánmi nečlenských štátov a neparticipujúcich členských štátov EÚ na vyšetrovaní zložitých a transnárodných trestných činov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)