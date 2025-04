Europoslanci: EÚ má o clách s USA rokovať, ale aj právo reagovať na ne

Brusel/Štrasburg 3. apríla (TASR) - Clá na európske tovary a automobily, ktoré v stredu oznámil americký prezident Donald Trump, silne rezonujú medzi poslancami Európskeho parlamentu (EP). Na túto tému sa počas plenárnej schôdze EP v Štrasburgu vyjadrili viacerí slovenskí europoslanci.



Katarína Roth Neveďalová (nezaradená/Smer-SD) spresnila, že teraz bude na EÚ ako si nastaví pravidlá hry. „Verím, že sa to bude dať zmeniť a že aj tieto clá a rôzne obmedzenia, ktoré sú nastavené zo strany Spojených štátov, sa zmenia alebo sa nejako zrušia, ako sa už stalo v minulosti. Clá zo Spojenými štátmi sme tu už mali a boli zrušené, alebo pozastavené aj zo strany únie, aj zo strany USA, čiže sme znova v podobnej situácii,“ uviedla.



Miriam Lexmann (EPP/KDH) skritizovala slovenskú vládu, že nemá žiadne plány pripravené pre zavedenie amerických ciel na autá a že koná oneskorene. V prípade EÚ skonštatovala, že nevie komunikovať so Spojenými štátmi.



„Zabúdame na to, že Trump chráni hlavne záujmy svojich občanov. Naša odpoveď, že to prehodnotíme a uvidíme, že zrejme tiež uvalíme nejaké clá, to nie je odpoveď. Musíme ponúknuť USA niečo, kde sa vieme zhodnúť, kde máme spoločné záujmy. Tam môže byť reč o tom, že by sa tie clá znížili, neuvalili, treba rokovať. Toto Európska komisia nerobí, tu zlyháva,“ vysvetlila. Podľa nej by EÚ a USA našli zhodu napríklad pri znižovaní závislostí od Číny, kde však Američania nemajú pocit, že EÚ im ponúka nejakú spoluprácu.



Ľudovít Ódor (RE/PS) tvrdí, že zavádzanie ciel je zlá správa pre všetkých, aj pre Slovensko. Verí, že stále existuje priestor na rokovanie s Američanmi a nejaké ich ústupky. Ak nie, tak treba zaviesť colné protiopatrenia na tovary a služby, aby to zabolelo aj výrobcov v USA.



„Vidíme, že je to veľmi nevyspytateľné. Musíme sa sústrediť aj na iné geografické oblasti a ako Európa otvárať dohody o voľnom obchode s Latinskou Amerikou, Indiou a ďalšími krajinami, aby sme si udržali kapacitu, ktorú máme,“ povedal s odkazom na výrobu áut v Európe.



Skonštatoval, že ak po zavedení ciel zahraničné podmienky pre slovenské automobilky nebudú priaznivé, tak vláda by mala urobiť všetko pre to, aby doma pre nich vytvorila lepšie prostredie na podnikanie a lepšie možnosti hľadať odbyt pre svoju produkciu. Čiže, ak veľké automobilky budú inde znižovať výrobu a stavy zamestnancov, aby sa to netýkalo Slovenska.



Ľubica Karvašová (RE/PS) upozornila, že Trumpove plošné clá a aj tie na autá, nie sú „Dňom oslobodenia“, ale skôr „Dňom inflácie“, čo platí najmä pre Američanov, aj pre európske firmy a ich zamestnancov. Za nereálne a neférové považuje čísla prezentované Trumpom. Pripomenula, že EÚ zaťažuje clami americké tovary na úrovni 1-2 % a nie 39 % ako naznačila Trumpova tabuľka.



„Od dnes platia aj 25-percentné clá na automobily, kde je Slovensko jednou z najzraniteľnejších krajín EÚ,“ uviedla. Podľa nej by odvetné opatrenia, ktoré Únia predstaví 13. apríla, mali byť v znamení jednoty členských krajín a ochraňovať európskych občanov a firmy. Tiež považuje za vhodné ďalej rokovať s USA a predísť tak eskalácii ciel a cien.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)