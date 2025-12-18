< sekcia Ekonomika
Europoslanci ocenili klauzulu o ochrane farmárov pri dohode s Mercosur
Ľubica Karvašová (PS) hlasovanie o ochrannom mechanizme pre dovoz agroproduktov z Mercosuru považuje za dôležitý krok k vyváženej a dôveryhodnej obchodnej politike EÚ.
Autor TASR
Brusel/Štrasburg 18. decembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok (16. 11.) schválili zavedenie ochrannej doložky pre dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a krajinami Mercosur, ktorá má zabrániť dovozu z krajín Mercosuru poškodzujúcemu európsky agrosektor. K téme sa pre TASR vyjadrili viacerí slovenskí europoslanci, informuje spravodajca TASR.
Michal Wiezik (PS) upozornil, že dohoda vznikala viac ako 20 rokov. Označil ju za dôležitú, ale náročnú, pretože tento obchodný vzťah prináša so sebou oprávnené obavy, najmä zo strany poľnohospodárov. „Farmári sa boja nekalej súťaže s dovozmi z tretích krajín, ktoré na rozdiel od európskej produkcie nie sú zaťažené takými silnými reguláciami. Je nevyhnutné zjednotiť podmienky tak, aby súťaž domácej produkcie s importom bola férová. Aby sme tie požiadavky, ktoré kladieme na európskych farmárov, vyžadovali aj od farmárov, ktorí vyvážajú do EÚ,“ povedal.
EP vyzýva na zavedenie ochranných mechanizmov, ktoré by túto situáciu vyriešili, čo je podľa Wiezika ústretový krok a reakcia na obavy poľnohospodárov.
„Treba si však uvedomiť, že dohoda s Mercosur nie je len o poľnohospodárstve. Je dôležitá pre diverzifikáciu obchodných vzťahov, získavanie prístupu EÚ k strategickým surovinám mimo Číny, ale aj vytvorenie odbytiska pre európsky priemysel,“ spresnil. Vyjadril nádej, že bude uzavretá výhodná dohoda, založená na striktných európskych normách, ktoré sa budú týkať aj udržateľného manažmentu prírodného prostredia, zamedzenia odlesňovania a rešpektovania práv pôvodných obyvateľov dotknutých krajín.
Miriam Lexmann (KDH) podporila ochranný mechanizmus pre dovoz agrovýrobkov z krajín Mercosur. Za dôležité považuje, aby v prípade, že bude dohoda prijatá, EÚ poskytla svojim farmárom dostatočné záruky. Tie sa musia vzťahovať na situácie, keď by dovoz niektorých produktov začal ohrozovať ich živobytie, ale aj na prípady ohrozenia trhu. „Hlasovala som aj za pozmeňovacie návrhy, ktoré boli k textu predložené a ktoré ešte viac posilňujú ochranu nielen farmárov a trhu, ale aj nás všetkých, tým, že stanovujú dodatočné požiadavky na dôsledné rešpektovanie európskych zdravotných a environmentálnych štandardov,“ uviedla.
Ľubica Karvašová (PS) hlasovanie o ochrannom mechanizme pre dovoz agroproduktov z Mercosuru považuje za dôležitý krok k vyváženej a dôveryhodnej obchodnej politike EÚ. Tvrdí, že tento mechanizmus dáva európskym, a teda aj slovenským poľnohospodárom poistku, že v prípade prudkého nárastu dovozu alebo poklesu cien môže EÚ do 21 dní zaviesť predbežné opatrenia a dočasne zrušiť colné úľavy.
„Podpora ochranného mechanizmu nejde proti voľnému obchodu, je jeho nevyhnutnou súčasťou. Ak chceme mať otvorené trhy, musíme mať aj funkčné nástroje na ochranu citlivých sektorov. Tento návrh chráni poľnohospodárov, ale nebrzdí strategické obchodné partnerstvo, ktoré je dôležité pre slovenský aj európsky priemysel,“ vysvetlila s dodatkom, že dohoda by mala podporiť Slovensko, ktoré patrí medzi najotvorenejšie exportné ekonomiky v EÚ s významným automobilovým sektorom.
„Európa aktívne hľadá nové trhy v globálnom systéme obchodovania založenom na pravidlách. Mercosur a jeho krajiny, mimochodom, vyspelé demokracie, je jedným z nich - umožňuje diverzifikovať export a posilňovať pozíciu EÚ v globálnom obchode,“ odkázala.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Michal Wiezik (PS) upozornil, že dohoda vznikala viac ako 20 rokov. Označil ju za dôležitú, ale náročnú, pretože tento obchodný vzťah prináša so sebou oprávnené obavy, najmä zo strany poľnohospodárov. „Farmári sa boja nekalej súťaže s dovozmi z tretích krajín, ktoré na rozdiel od európskej produkcie nie sú zaťažené takými silnými reguláciami. Je nevyhnutné zjednotiť podmienky tak, aby súťaž domácej produkcie s importom bola férová. Aby sme tie požiadavky, ktoré kladieme na európskych farmárov, vyžadovali aj od farmárov, ktorí vyvážajú do EÚ,“ povedal.
EP vyzýva na zavedenie ochranných mechanizmov, ktoré by túto situáciu vyriešili, čo je podľa Wiezika ústretový krok a reakcia na obavy poľnohospodárov.
„Treba si však uvedomiť, že dohoda s Mercosur nie je len o poľnohospodárstve. Je dôležitá pre diverzifikáciu obchodných vzťahov, získavanie prístupu EÚ k strategickým surovinám mimo Číny, ale aj vytvorenie odbytiska pre európsky priemysel,“ spresnil. Vyjadril nádej, že bude uzavretá výhodná dohoda, založená na striktných európskych normách, ktoré sa budú týkať aj udržateľného manažmentu prírodného prostredia, zamedzenia odlesňovania a rešpektovania práv pôvodných obyvateľov dotknutých krajín.
Miriam Lexmann (KDH) podporila ochranný mechanizmus pre dovoz agrovýrobkov z krajín Mercosur. Za dôležité považuje, aby v prípade, že bude dohoda prijatá, EÚ poskytla svojim farmárom dostatočné záruky. Tie sa musia vzťahovať na situácie, keď by dovoz niektorých produktov začal ohrozovať ich živobytie, ale aj na prípady ohrozenia trhu. „Hlasovala som aj za pozmeňovacie návrhy, ktoré boli k textu predložené a ktoré ešte viac posilňujú ochranu nielen farmárov a trhu, ale aj nás všetkých, tým, že stanovujú dodatočné požiadavky na dôsledné rešpektovanie európskych zdravotných a environmentálnych štandardov,“ uviedla.
Ľubica Karvašová (PS) hlasovanie o ochrannom mechanizme pre dovoz agroproduktov z Mercosuru považuje za dôležitý krok k vyváženej a dôveryhodnej obchodnej politike EÚ. Tvrdí, že tento mechanizmus dáva európskym, a teda aj slovenským poľnohospodárom poistku, že v prípade prudkého nárastu dovozu alebo poklesu cien môže EÚ do 21 dní zaviesť predbežné opatrenia a dočasne zrušiť colné úľavy.
„Podpora ochranného mechanizmu nejde proti voľnému obchodu, je jeho nevyhnutnou súčasťou. Ak chceme mať otvorené trhy, musíme mať aj funkčné nástroje na ochranu citlivých sektorov. Tento návrh chráni poľnohospodárov, ale nebrzdí strategické obchodné partnerstvo, ktoré je dôležité pre slovenský aj európsky priemysel,“ vysvetlila s dodatkom, že dohoda by mala podporiť Slovensko, ktoré patrí medzi najotvorenejšie exportné ekonomiky v EÚ s významným automobilovým sektorom.
„Európa aktívne hľadá nové trhy v globálnom systéme obchodovania založenom na pravidlách. Mercosur a jeho krajiny, mimochodom, vyspelé demokracie, je jedným z nich - umožňuje diverzifikovať export a posilňovať pozíciu EÚ v globálnom obchode,“ odkázala.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)