Europoslanci odmietli škrty členských štátov v rozpočte EÚ na rok 2022

Brusel/Štrasburg 21. októbra (TASR) - Rozpočet EÚ na rok 2022 by mal podporiť obnovu členských krajín po pandémii nového koronavírusu, zvýšiť investície, bojovať proti nezamestnanosti a položiť základy odolnejšej a udržateľnejšej Únie. Rozhodli o tom poslanci Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu.



Hlasovanie naznačilo, že europoslanci odmietli väčšinu škrtov, ktoré urobila Rada EÚ (členské krajiny), čo znamená sumu vo výške 1,43 miliardy eur. Vrátili tým návrh budúcoročného úniového rozpočtu na úroveň, ktorú pôvodne navrhla Európska komisia (EK), a o konečnej podobe rozpočtu musia rokovať s vyjednávačmi členských krajín.



Poslanci tiež podporili zvýšenie financovania mnohých programov a politík, ktoré podľa ich názoru prispievajú k obnove po koronakríze. Patrí tam výskumný program Horizon Europe (EP žiada pridať 305 miliónov eur), Nástroj na prepájanie Európy (CEF), ktorý financuje výstavbu vysokokvalitných a udržateľných transeurópskych dopravných, energetických a digitálnych sietí (zvýšenie o 207 miliónov eur), a program LIFE pre životné prostredie a klímu (zvýšenie o 171 miliónov eur).



Podpora mladých ľudí zostáva aj naďalej kľúčovou rozpočtovou prioritou pre EP, keď pre program Erasmus+ navrhli pridať 137 miliónov eur. To zodpovedá 40.000 ďalším výmenám osôb v oblasti vzdelávania. Do pôvodného návrhu rozpočtu na rok 2022 europoslanci navrhli pridať 700 miliónov eur na podporu programu Európska záruka pre deti. Finančne posilniť chcú aj program EU4Health s dodatočnými 80 miliónmi eur na vybudovanie silnej zdravotnej únie a zvýšenia odolnosti národných zdravotných systémov.



Europoslanci podporili aj zvýšenie financovania humanitárnej pomoci o 20 % a posilnili azylový, migračný a integračný fond, najmä vzhľadom na situáciu v Afganistane. Posilnili tiež očkovaciu medzinárodnú iniciatívu COVAX, ktorá má zaistiť globálny spravodlivý prístup k očkovacím látkam proti COVID-19.



V oblasti bezpečnosti a obrany europoslanci zvýšili príslušné rozpočtové kapitoly o viac ako 80 miliónov eur.



EP svojím hlasovaním stanovil celkovú úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov na rok 2022 (záväzky) na 171,8 miliardy eur. Ide o nárast o 2,7 miliardy eur voči pôvodnému rozpočtovému návrhu eurokomisie. Celková úroveň platobných rozpočtových prostriedkov na rok 2022 by podľa stanoviska EP mala byť vo výške 172,5 miliardy eur.



Prijatím pozície europarlamentu sa začína trojtýždňové "zmierovacie" rokovanie s Radou EÚ (slovinské predsedníctvo) s cieľom dosiahnuť finálnu dohodu o rozpočte na budúci rok, ktorú budú musieť poslanci odhlasovať v pléne EP ešte do konca tohto roka.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)