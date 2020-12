Europoslanci odobrili 47,5 mld. eur na zmiernenie dosahov koronakrízy

Brusel 16. decembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu v Bruseli schválili dodatočnú pomoc pre regióny EÚ na riešenie pandémie ochorenia COVID-19 a jej dôsledkov v oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti.



Za uvoľnenie 47,5 miliardy eur v rámci balíka opatrení REACT-EU na zmiernenie bezprostredných následkov koronakrízy v regiónoch EÚ hlasovalo 654 poslancov, 23 bolo proti a 17 sa zdržali hlasovania.



Finančná pomoc bude k dispozícii prostredníctvom štrukturálnych fondov EÚ, pričom 37,5 miliardy eur sa vyčlení na rok 2021 a 10 miliárd eur na rok 2022. Oprávnené operácie by však mohli byť financované retroaktívne od 1. februára 2020, pričom vyčlenené financie budú môcť členské krajiny využiť až do konca roka 2023.



Krajiny EÚ budú môcť časť finančných prostriedkov vyčleniť na programy Európskeho sociálneho fondu, Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD), iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ako aj na cezhraničné programy (Interreg). Investície financované z nových prostriedkov EÚ by sa mali zamerať na odvetvia, ktoré pandémia najviac negatívne ovplyvnila.



Iniciatíva REACT-EU, ktorá spadá pod politiku súdržnosti, je návrh z dielne Európskej komisie zameraný na riešenie hospodárskych a sociálnych následkov pandémie nového typu koronavírusu. Nová právna úprava nadväzuje na dva predchádzajúce návrhy v oblasti kohéznej politiky - Investičnú iniciatívu v reakcii na koronavírus (CRII) a Investičnú iniciatívu v reakcii na koronavírus Plus (CRII+). Obe iniciatívy zmenili pravidlá pre regionálne výdavky s cieľom uľahčiť obnovu členských krajín Únie po pandémii.



Iniciatíva REACT-EU bude financovaná z prostriedkov mechanizmu na obnovu a odolnosť, ktorý je súčasťou ozdravného plánu po koronakríze v hodnote 750 miliárd eur.



EP odobril prechodné opatrenia a osem miliárd eur na pomoc farmárom a vidieku

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu v Bruseli prijali opatrenia na zaistenie hladkého prechodu k budúcej spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ a uvoľnili osem miliárd eur na pomoc farmárom, potravinárom a na rozvoj vidieka.



Nariadenie, ktoré podporilo 653 poslancov, 19 bolo proti a 22 sa zdržali hlasovania, predlžuje platnosť aktuálnych pravidiel spoločnej poľnohospodárskej politiky až do konca roka 2022. Cieľom novej právnej úpravy je zaistiť pokračovanie platieb pre poľnohospodárov a príjemcov v oblasti rozvoja vidieka aj po 31. decembri 2020.



Členské štáty vďaka tomu získajú možnosť uľahčiť farmárom prístup ku kompenzáciám v prípade prudkého poklesu ich príjmov, alebo na pokrytie strát zapríčinených nepriaznivými klimatickými podmienkami, chorobou zvierat alebo rastlín, či zamorením škodcami.



Parlament zároveň presadil aj opatrenia, ktoré poskytnú krajinám EÚ väčšiu voľnosť pri podpore poľnohospodárov, a to najmä počas krízy spôsobenej šíriacim sa ochorením COVID-19.



Vyjednávačom EP sa počas rokovaní o konečnej verzii nových pravidiel s Radou EÚ (ministri poľnohospodárstva členských štátov) podarilo dosiahnuť predĺženie nových viacročných projektov v oblasti rozvoja vidieka, ktoré sa zameriavajú na ekologické poľnohospodárstvo a opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy, nad rámec pôvodne navrhovaných troch rokov. Do tejto kategórie zaradili aj projekty zamerané na dobré životné podmienky zvierat.



Súčasťou dohody medzi EP a Radou EÚ sú aj pravidlá využitia ôsmich miliárd eur počas nasledujúcich dvoch rokov na zvýšenie odolnosti farmárov, potravinárov a vidieka voči dosahom kríz, a tiež na podporu digitalizácie a environmentálnej udržateľnosti ich výroby. Približne 30 % z peňazí vyčlenených na obnovu by malo byť uvoľnených v roku 2021, zvyšných 70 % v roku 2022.



Poslancom sa podarilo presadiť aj to, aby aspoň 37 % z 8-miliardového balíka bolo využitých na ekologické poľnohospodárstvo a opatrenia v oblasti klímy, životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat.



Minimálne 55 % z prostriedkov na obnovu by sa malo vyčleniť na financovanie investícií, ktoré prispievajú k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu poľnohospodárstva, ako aj na podporu mladých farmárov.



Text nariadenia, na ktorom sa už vopred dohodli poslanci so zástupcami členských štátov, musí po plenárnom hlasovaní europarlamentu schváliť aj Rada EÚ.







