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Europoslanci odobrili dohodu o právach cestujúcich v leteckej doprave
Vyjednávači EP odmietli tlak na oslabenie práv cestujúcich v leteckej doprave.
Autor TASR
Brusel/Štrasburg 15. júna (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v pondelok odobrili dohodu, ktorá zachováva náhradu za trojhodinové meškanie letu, zabezpečuje bezplatné sedadlo pre dieťa vedľa rodiča a transparentnosť cien. Informuje o tom spravodajca TASR.
Predbežná dohoda o preskúmaní pravidiel týkajúcich sa práv cestujúcich v leteckej doprave, ktorú dosiahli vyjednávači EP a členské krajiny EÚ, získala jednomyseľnú podporu parlamentnej delegácie v zmierovacom výbore.
Tieto pravidlá neboli aktualizované od roku 2004.
„Dohodou sa posilnia práva cestujúcich v leteckej doprave v celej Európe. Prinesie väčšiu transparentnosť a predvídateľnosť pre spotrebiteľov aj letecké spoločnosti bez vytvárania zbytočnej byrokracie. Parlament bojoval za to, aby bolo cestovanie spravodlivejšie a postupy jasnejšie, čo sme aj dosiahli,“ uviedla predsedníčka EP Roberta Metsolová v správe pre médiá.
Vyjednávači EP odmietli tlak na oslabenie práv cestujúcich v leteckej doprave. Tí si zachovávajú právo na kompenzáciu alebo presmerovanie a nárok na náhradu, ak má let meškanie viac ako tri hodiny, ak bol zrušený menej ako 14 dní pred letom alebo ak im bol odmietnutý nástup do lietadla.
Náhrada za meškajúce alebo zrušené lety bude závisieť od letovej vzdialenosti: 250 eur pri cestách do 1500 km, 400 eur pri cestách od 1500 km do 3500 km a 600 eur v prípade dlhších ciest. Leteckí dopravcovia budú môcť znížiť náhradu o 50 % za najdlhšie cesty, ak cestujúcim ponúknu presmerovanie do ich cieľového miesta alebo ak meškanie pri prílete netrvá dlhšie ako štyri hodiny.
Letecké spoločnosti sa budú môcť vyhnúť plateniu náhrady, ak meškanie alebo zrušenie letu bolo spôsobené „vyššou mocou“. Nové pravidlá ponúknu otvorený zoznam okolností vrátane prírodných katastrof, vojny, poveternostných podmienok, nedisciplinovaných cestujúcich alebo štrajkov personálu zaisťujúceho letecké spojenia.
Vo všetkých prípadoch budú mať leteckí prevádzkovatelia povinnosť postarať sa o uviaznutých cestujúcich poskytovaním občerstvenia každé dve hodiny čakania, jedla po troch hodinách a počas dlhého meškania prenocovaním na maximálne tri noci.
Leteckí dopravcovia budú musieť poskytnúť cestujúcim s omeškanými alebo zrušenými letmi jasné elektronické pokyny, ako podať žiadosť o náhradu do štyroch dní od ukončenia ich cesty. Poslanci presadili, že cestujúci nie sú povinní mať používateľský účet ani používať osobitnú aplikáciu na prijímanie týchto informácií.
Cestujúci budú mať deväť mesiacov na podanie žiadosti o náhradu a letecké spoločnosti 30 dní na zaplatenie náhrady alebo vysvetlenie, prečo sa náhrada neposkytne.
Cestujúci so zdravotným postihnutím budú mať právo na náhradu, presmerovanie a pomoc zo strany leteckých spoločností, ak zmeškajú let z dôvodu, že im letisko nepomohlo dostať sa včas k bráne.
Poslanci zabezpečili, aby rodiny s deťmi neboli počas sedenia oddelené. Osoby sprevádzajúce dieťa mladšie ako 14 rokov majú právo sedieť na priľahlom sedadle bez poplatkov navyše. Rovnaké právo sa bude vzťahovať na cestujúcich so zdravotným postihnutím, zníženou pohyblivosťou a na tehotné ženy.
Nové pravidlá zahŕňajú právo mať na palube bez dodatočného poplatku jeden osobný predmet, ako je malá taška alebo batoh.
Vyjednávači sa dohodli, že letecké spoločnosti môžu ponúknuť lacnejšie letenky cestujúcim, ktorí sa dobrovoľne rozhodnú cestovať bez príručnej batožiny.
Cestujúcim sa nebudú účtovať dodatočné poplatky za opravu pravopisných chýb mena alebo za získanie tlačenej verzie palubného lístka, ak sa už zaregistrovali. Budú mať právo získať palubné lístky digitálne pri odbavení bez ďalšej žiadosti alebo povinnosti mať používateľský účet alebo osobitnú aplikáciu.
Európsky parlament plánuje hlasovať o dohode na júlovom plenárnom zasadnutí.
Predbežná dohoda o preskúmaní pravidiel týkajúcich sa práv cestujúcich v leteckej doprave, ktorú dosiahli vyjednávači EP a členské krajiny EÚ, získala jednomyseľnú podporu parlamentnej delegácie v zmierovacom výbore.
Tieto pravidlá neboli aktualizované od roku 2004.
„Dohodou sa posilnia práva cestujúcich v leteckej doprave v celej Európe. Prinesie väčšiu transparentnosť a predvídateľnosť pre spotrebiteľov aj letecké spoločnosti bez vytvárania zbytočnej byrokracie. Parlament bojoval za to, aby bolo cestovanie spravodlivejšie a postupy jasnejšie, čo sme aj dosiahli,“ uviedla predsedníčka EP Roberta Metsolová v správe pre médiá.
Vyjednávači EP odmietli tlak na oslabenie práv cestujúcich v leteckej doprave. Tí si zachovávajú právo na kompenzáciu alebo presmerovanie a nárok na náhradu, ak má let meškanie viac ako tri hodiny, ak bol zrušený menej ako 14 dní pred letom alebo ak im bol odmietnutý nástup do lietadla.
Náhrada za meškajúce alebo zrušené lety bude závisieť od letovej vzdialenosti: 250 eur pri cestách do 1500 km, 400 eur pri cestách od 1500 km do 3500 km a 600 eur v prípade dlhších ciest. Leteckí dopravcovia budú môcť znížiť náhradu o 50 % za najdlhšie cesty, ak cestujúcim ponúknu presmerovanie do ich cieľového miesta alebo ak meškanie pri prílete netrvá dlhšie ako štyri hodiny.
Letecké spoločnosti sa budú môcť vyhnúť plateniu náhrady, ak meškanie alebo zrušenie letu bolo spôsobené „vyššou mocou“. Nové pravidlá ponúknu otvorený zoznam okolností vrátane prírodných katastrof, vojny, poveternostných podmienok, nedisciplinovaných cestujúcich alebo štrajkov personálu zaisťujúceho letecké spojenia.
Vo všetkých prípadoch budú mať leteckí prevádzkovatelia povinnosť postarať sa o uviaznutých cestujúcich poskytovaním občerstvenia každé dve hodiny čakania, jedla po troch hodinách a počas dlhého meškania prenocovaním na maximálne tri noci.
Leteckí dopravcovia budú musieť poskytnúť cestujúcim s omeškanými alebo zrušenými letmi jasné elektronické pokyny, ako podať žiadosť o náhradu do štyroch dní od ukončenia ich cesty. Poslanci presadili, že cestujúci nie sú povinní mať používateľský účet ani používať osobitnú aplikáciu na prijímanie týchto informácií.
Cestujúci budú mať deväť mesiacov na podanie žiadosti o náhradu a letecké spoločnosti 30 dní na zaplatenie náhrady alebo vysvetlenie, prečo sa náhrada neposkytne.
Cestujúci so zdravotným postihnutím budú mať právo na náhradu, presmerovanie a pomoc zo strany leteckých spoločností, ak zmeškajú let z dôvodu, že im letisko nepomohlo dostať sa včas k bráne.
Poslanci zabezpečili, aby rodiny s deťmi neboli počas sedenia oddelené. Osoby sprevádzajúce dieťa mladšie ako 14 rokov majú právo sedieť na priľahlom sedadle bez poplatkov navyše. Rovnaké právo sa bude vzťahovať na cestujúcich so zdravotným postihnutím, zníženou pohyblivosťou a na tehotné ženy.
Nové pravidlá zahŕňajú právo mať na palube bez dodatočného poplatku jeden osobný predmet, ako je malá taška alebo batoh.
Vyjednávači sa dohodli, že letecké spoločnosti môžu ponúknuť lacnejšie letenky cestujúcim, ktorí sa dobrovoľne rozhodnú cestovať bez príručnej batožiny.
Cestujúcim sa nebudú účtovať dodatočné poplatky za opravu pravopisných chýb mena alebo za získanie tlačenej verzie palubného lístka, ak sa už zaregistrovali. Budú mať právo získať palubné lístky digitálne pri odbavení bez ďalšej žiadosti alebo povinnosti mať používateľský účet alebo osobitnú aplikáciu.
Európsky parlament plánuje hlasovať o dohode na júlovom plenárnom zasadnutí.