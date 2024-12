Europoslanci odobrili odklad platnosti nariadenia EÚ o odlesňovaní

Brusel/Štrasburg 17. decembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok v Štrasburgu odobrili návrh, ktorý dáva spoločnostiam o rok viac na prispôsobenie novým pravidlám EÚ, ktorých cieľom je predchádzať odlesňovaniu. Nové pravidlá sa budú uplatňovať až od 30. decembra 2025 namiesto rovnakého dátumu tohto roku, informuje spravodajca TASR.



Cieľom nových pravidiel je zabrániť ďalšiemu odlesňovaniu tým, že sa zakáže predaj produktov pochádzajúcich z odlesnenej pôdy v EÚ. Za prijatie politickej dohody s členskými štátmi (Rada EÚ) zahlasovalo 546 poslancov, 97 bolo proti a siedmi sa zdržali hlasovania.



V praxi to znamená, že veľkí prevádzkovatelia a obchodníci budú musieť dodržiavať povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia až od 30. decembra 2025. Mikropodniky a malé podniky ešte neskôr, od 30. júna 2026. Dodatočne poskytnutý čas má firmám na celom svete zaistiť plynulejšie zavádzanie pravidiel požadovaných EÚ.



Európska komisia (EK) navrhla odložiť dátum uplatňovania nariadenia o odlesňovaní o jeden rok potom, ako si vypočula obavy členských štátov EÚ, tretích krajín, obchodníkov a prevádzkovateľov, že nebudú schopní úplne dodržiavať pravidlá, ak by sa uplatňovali už od decembra 2024.



Europarlament presadil, aby EK čo najskôr zaviedla informačný systém pre prevádzkovateľov a obchodníkov, ako aj návrh na klasifikáciu rizikovosti krajín a regiónov. Komisia to musí urobiť najneskôr do 30. júna 2025.



Prvé preskúmanie fungovania tohto nariadenia sa očakáva do 30. júna 2028, následne musí eurokomisia predložiť dodatočné opatrenia na zjednodušenie a zníženie administratívnej záťaže pre spoločnosti.



Jednoročné oneskorenie ešte musí formálne schváliť aj Rada EÚ, do konca roka musí byť zverejnené v Úradnom vestníku EÚ a potom nadobudne platnosť.



EP v tejto súvislosti upozornil na odhady Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), podľa ktorých v rokoch 1990 až 2020 sa v dôsledku odlesňovania stratilo 420 miliónov hektárov lesa, čo je oblasť väčšia ako EÚ. Spotreba v EÚ predstavuje približne 10 percent celosvetového odlesňovania, z čoho viac ako dve tretiny sú spôsobené produkciou palmového oleja a sóje.