Europoslanci odobrili plány na podporu využívania obnoviteľnej energie

Štrasburg 12. septembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok odhlasovali posilnenie využívania energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so Zelenou dohodou a plánom REPowerEU.



Cieľom aktualizovanej smernice o energii z obnoviteľných zdrojov (RED) je zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na konečnej spotrebe v EÚ do roku 2030 na 42,5 %. Členské štáty by sa však mali usilovať o dosiahnutie podielu až vo výške 45 %.



Nový zákon urýchli tiež proces schvaľovania nových elektrární na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, ako sú solárne či veterné elektrárne, ako aj prispôsobenie existujúcich elektrární.



Vnútroštátne orgány by mali mať na schválenie nových zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov maximálne 12 mesiacov, pokiaľ sa tieto zariadenia nachádzajú v oblastiach vhodných na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov. Mimo týchto oblastí by proces nemal trvať dlhšie než 24 mesiacov.



V sektore dopravy by malo využívanie obnoviteľných zdrojov energie viesť do roku 2030 k zníženiu emisií skleníkových plynov o 14,5 %, a to vďaka zvýšeniu podielu moderných biopalív a stanoveniu ambicióznejšej kvóty pre obnoviteľné palivá nebiologického pôvodu, ako je vodík.



Podľa europoslancov si členské štáty budú musieť stanoviť orientačný cieľ, aby aspoň 5 % novoinštalovanej kapacity energie z obnoviteľných zdrojov bolo založenej na inovatívnych technológiách. A mali by si tiež stanoviť záväzný rámec na podporu cezhraničných energetických projektov.



Poslanci sa zasadili aj o sprísnenie kritérií využívania biomasy s cieľom zabezpečiť, že EÚ nebude dotovať neudržateľné praktiky. Ťažba biomasy by sa podľa nich mala vykonávať tak, aby nezhoršovala kvalitu pôdy a nepoškodzovala biodiverzitu.



"Táto smernica je dôkazom toho, že Brusel môže byť nebyrokratický a pragmatický. Obnoviteľné zdroje energie sme označili za prevažujúci verejný záujem a zjednodušili sme ich schvaľovací proces. Naše zameranie zahŕňa veternú energiu, fotovoltiku, vodnú energiu, geotermálnu energiu a prílivové prúdy. Biomasa z dreva zostane klasifikovaná ako energia z obnoviteľných zdrojov," vysvetlil v správe pre médiá nemecký europoslanec Markus Pieper, ktorý je spravodajcom EP pre túto oblasť.



Za smernicu zahlasovalo 470 poslancov, 120 bolo proti a 40 sa zdržalo hlasovania. Smernicu ešte musí schváliť aj Rada EÚ (ministri členských krajín).